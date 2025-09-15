- In einem aktuellen SEC-Filing gab Strategy bekannt, zuletzt weitere 525 BTC erworben zu haben. Damit erhöht sich der Gesamtbestand des Unternehmens auf 638.985 BTC im Wert von rund 73,4 Milliarden US-Dollar.
- Strategy besitzt damit mehr als 3 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots, das jemals existieren wird. Der durchschnittliche Kaufpreis der Bitcoin liegt nun bei 73.913 US-Dollar pro BTC, was aktuell Buchgewinne von rund 26 Milliarden US-Dollar bedeutet.
- Die Käufe wurden über die Ausgabe von perpetual preferred stocks wie STRK, STRC, STRF und STRD finanziert. Diese sind Teil des erweiterten “42/42”-Plans, mit dem Strategy bis 2027 insgesamt 84 Milliarden US-Dollar für Bitcoin-Käufe mobilisieren will. Warum diese Strategie als riskant gilt, lest ihr hier: Genie oder Wahnsinn? Michael Saylors 80-Milliarden-USD-Wette.
- Co-Founder und Executive Chairman Michael Saylor kommentierte den jüngsten Zukauf mit den Worten: “Bitcoin deserves credit.” Er deutete zudem an, dass bald weitere Käufe folgen könnten. Strategy führt die Rangliste der Bitcoin-treasury-Halter mit großem Abstand an, während immer mehr börsennotierte Unternehmen wie Marathon, Riot oder Coinbase eigene BTC-Reserven aufbauen.
- Trotz seiner Größe wurde Strategy zuletzt nicht in den S&P 500 aufgenommen. Stattdessen setzten die Indexbetreiber auf AppLovin, Robinhood und EMCOR. JPMorgan spricht von einem “Schlag gegen alle Bitcoin-Treasuries“.
- Strategy zeigt, wie wichtig es ist, echte Bitcoin zu besitzen. Wer wie Strategy wirklich vom Potenzial profitieren möchte, setzt auf physische Coins – etwa über regulierte Plattformen wie Bitpanda, wo sich Bitcoin sicher und unkompliziert kaufen lassen.
