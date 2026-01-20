Strategy investiert Milliarden in Bitcoin – Aktie legt zu

- Strategy setzt seine Akkumulationsstrategie wie gewohnt im Wochentakt fort. Auch am heutigen Dienstag gibt Michael Saylor den Kauf weiterer Bitcoin bekannt. Dabei griff das Bitcoin-Treasury-Flaggschiff mal wieder tief ins Portemonnaie. Insgesamt erwarb Strategy laut Saylor 22.305 Bitcoin für umgerechnet 2,1 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 95.284 US-Dollar pro Coin.
- Die gesamten Anschaffungskosten für den aufgebauten Bitcoin-Bestand gibt das Unternehmen mit 53,9 Milliarden US-Dollar an. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von etwa 75.979 US-Dollar pro Bitcoin.
- Strategy baut seine Position als mit Abstand größtes Bitcoin-Treasury-Unternehmen damit weiter aus. Zum Vergleich: Die nächstgrößeren Bitcoin-Treasury-Unternehmen MARA Holdings und Twenty One Capital kommen auf Bestände von zuletzt 53.250 beziehungsweise 43.514 Bitcoin. Strategy verfügt nun über 709.715 BTC.
- Während Bitcoin und der Krypto-Markt in den vergangenen Tagen wieder leicht vom Kurs abgekommen sind, konnte sich die Aktie von Strategy etwas stabilisieren. Im Monatsvergleich befindet sich MSTR bei einem Kurs von 173 US-Dollar rund fünf Prozent im Plus, im Jahresvergleich jedoch mit 55 Prozent im Minus.
- Zur Finanzierung seiner Bitcoin-Großkäufe greift Strategy inzwischen auf verschiedene Formen der Fremdkapitalaufnahme zurück. Welche Risiken damit für Anleger einhergehen, erfahrt ihr hier: Vorzugsaktien statt Wandelanleihen: Mutiert Bitcoin-Gigant Strategy zum Schneeballsystem?
- Analysten von TD Cowen haben das Kursziel für Strategy erst kürzlich nach unten gesenkt. Hintergrund sind die aggressiven Bitcoin-Zukäufe des Unternehmens inmitten sinkender Kurse. Auf welches Niveau die Investmentbank den fairen Wert der MSTR-Aktie nun heruntergesetzt hat, erfahrt ihr hier: MicroStrategy: TD Cowen senkt Kursziel – Kaufempfehlung bleibt
