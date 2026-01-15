- TD Cowen korrigiert das Kursziel für Strategy (ehemals MicroStrategy) nach unten. Die Investmentbank senkt den fairen Wert der MSTR-Aktie von 500 auf 440 US-Dollar.
- Analysten bestätigen dennoch ihre Kaufempfehlung (“Buy”). Hintergrund sind die aggressiven Bitcoin-Zukäufe des Unternehmens inmitten einer Phase sinkender Kurse. Diese Strategie übe kurzfristig Druck auf wichtige Performance-Kennzahlen aus, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.
- Die Analysten betonen in ihrer Analyse, dass MicroStrategy die Phase der Preiskompression nicht nur überstanden, sondern aktiv genutzt habe.
- Das Unternehmen handelte antizyklisch und kaufte aggressiv zu, um von einer erwarteten Kursflaute bei Bitcoin zu profitieren. Dennoch mache die Anpassung der internen Modelle aufgrund der beschleunigten Käufe eine Reduzierung des Kursziels notwendig.
- Für Investoren, die ein direktes Bitcoin-Exposure suchen, bleibe die Aktie attraktiv. In den vergangenen Wochen flirtete der Aktienkurs mit einem Aufschlag (Premium) von null gegenüber dem Bitcoin-Bestand. Analysten werten dies als Kaufgelegenheit, da das Treasury-Management des Unternehmens trotz des fehlenden Aufschlags nicht gedrosselt wurde.
- Michael Saylor nutzt die Marktschwäche offensiv. In der Woche bis zum 11. Januar sammelte MicroStrategy rund 1,25 Milliarden US-Dollar Kapital durch einen Mix aus Stammaktien und variabel verzinslichen Vorzugsaktien ein. Das Unternehmen nutzte die Erlöse fast vollständig für den Erwerb von weiteren 13.600 Bitcoin.
- Der Strategy-Gründer wehrt sich indes gegen Kritik an der Bewertungsmethode. In einem aktuellen Interview bezeichnete Saylor den Fokus auf den Aufschlag zum Nettoinventarwert (NAV) als kurzsichtiges Narrativ.
- Unternehmen existieren zur Wertschöpfung, so seine Argumentation. Die Bewertung sollte an der operativen Leistung hängen und nicht an starren Buchwert-Multiplikatoren festgemacht werden.
