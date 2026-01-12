- Strategy setzt seine Bitcoin-Akkumulation wie gewohnt fort und meldet auch am heutigen Montag den nächsten Großkauf. Wie Gründer Michael Saylor auf X bekannt gab, wurden weitere 13.627 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von rund 91.519 US-Dollar pro Coin erworben. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf etwa 1,25 Milliarden US-Dollar.
- Durch den aktuellen Kauf steigt der gesamte Bitcoin-Bestand von Strategy auf 687.410 BTC mit einem Marktwert von rund 62 Milliarden US-Dollar. Die kumulierten Anschaffungskosten beziffert das Unternehmen auf rund 51 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis über alle gehaltenen Bitcoin liegt damit bei etwa 75.353 US-Dollar.
- Strategy hält somit 3,44 Prozent der aktuellen Bitcoin-Umlaufmenge, mehr als jedes andere Unternehmen. Die nächstgrößeren Bitcoin-Treasury-Unternehmen MARA Holdings und Twenty One Capital kommen auf je 53.250 bzw. 43.514 BTC.
- Obwohl sich die BTC-Bilanz pro Aktie kontinuierlich erhöht, steckt das Wertpapier von Strategy in der Krise. Trotz zwischenzeitlicher Kurszuwächse ist MSTR im Jahresvergleich um knapp 60 Prozent gefallen, BTC um 5,4 Prozent.
- Angesichts schwacher Aktienperformance sowie neuer Maßnahmen zur Kapitalbeschaffung macht sich unter Anlegern allmählich Nervosität breit. Wieso das Unternehmen inzwischen auf Vorzugsaktien statt Wandelanleihen setzt und welche Renditeaussichten diese im Vergleich zu MSTR bieten, erfahrt ihr hier: Mutiert BTC-Gigant Strategy zum Schneeballsystem?
- Eine positive Wendung hingegen war womöglich der Verbleib im MSCI. Ein Rauswurf hätte zu Milliardenabflüssen bei Strategy kommen können. Welche Auswirkungen die Entscheidung auf das Unternehmen und den Krypto-Markt hat, besprechen Stefan Lübeck und Johannes MacSwayed im folgenden Marktupdate:
