- Der Finanzriese S&P Dow Jones Indices kündigt mit dem S&P Digital Markets 50 Index eine neue Benchmark an, die 35 börsennotierte Unternehmen aus dem Blockchain- und Krypto-Sektor, darunter Coinbase, Strategy und Riot. Es sind auch 15 Kryptowährungen enthalten, allerdings wurden keine Angaben gemacht, um welche es sich handelt.
- Der Index soll Anlegern erstmals einen gemeinsamen Zugang zu digitalen Assets und traditionellen Finanzwerten ermöglichen, ohne die oft spekulativen Meme-Coins. Laut S&P-Manager Cameron Drinkwater sind Kryptowährungen längst aus der Nische herausgewachsen: Der Index solle “strukturierte, regelbasierte Werkzeuge bieten, um diesen Markt messbar und investierbar zu machen.”
- Parallel arbeitet S&P Global mit dem Tokenisierungsunternehmen Dinari zusammen, um den neuen Benchmark als handelbaren Blockchain-Token verfügbar zu machen, inklusive direktem Zugang zu US-Aktien und digitalen Assets in einem Produkt.
- S&P Dow Jones Indices, eine Tochter von S&P Global, zählt zu den einflussreichsten Akteuren im weltweiten Finanzwesen. Das Unternehmen ist bekannt für Leitindizes wie den S&P 500, der die größten US-Unternehmen abbildet und als globaler Maßstab für den Aktienmarkt gilt.
- Falls ihr sicher und einfach Kryptowährungen kaufen wollt, könnt ihr das auf der regulierten Krypto-Börse Bison tun.
Empfohlenes Video
Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren