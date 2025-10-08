App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.29 T $
Bitcoin-Kurs122,769.00 $-1.36%
Ethereum-Kurs4,479.82 $-4.76%
XRP-Kurs2.88 $-3.18%
Cardano-Kurs0.821321 $-4.39%
Solana-Kurs221.79 $-3.48%
Dogecoin-Kurs0.249942 $-4.56%
BNB-Kurs1,309.11 $-0.89%
Polkadot-Kurs4.15 $-4.08%
IOTA-Kurs0.184497 $-3.13%
Official Trump-Kurs7.54 $-4.07%
TRON-Kurs0.337837 $-1.96%
Stellar-Kurs0.383455 $-4.22%

Vom Hype zum Finanzstandard 50 Coins und Firmen: Krypto-Index kommt an die Wall Street

50 Coins und Firmen, ein Signal: Der Finanzriese Standard and Poor’s Dow Jones Indices katapultiert Krypto mit eigenem Index in die erste Liga der Finanzwelt.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs122,769.00 $-1.36 %
Bitcoin kaufen
Auf einem Bildschirm wird das Logo von S&P Global in roter Schrift angezeigt, während im Hintergrund unscharfe S&P-Finanzcharts und -Grafiken zu sehen sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein Index für die Krypto-Branche
  • Der Finanzriese S&P Dow Jones Indices kündigt mit dem S&P Digital Markets 50 Index eine neue Benchmark an, die 35 börsennotierte Unternehmen aus dem Blockchain- und Krypto-Sektor, darunter Coinbase, Strategy und Riot. Es sind auch 15 Kryptowährungen enthalten, allerdings wurden keine Angaben gemacht, um welche es sich handelt.
  • Der Index soll Anlegern erstmals einen gemeinsamen Zugang zu digitalen Assets und traditionellen Finanzwerten ermöglichen, ohne die oft spekulativen Meme-Coins. Laut S&P-Manager Cameron Drinkwater sind Kryptowährungen längst aus der Nische herausgewachsen: Der Index solle “strukturierte, regelbasierte Werkzeuge bieten, um diesen Markt messbar und investierbar zu machen.”
  • Parallel arbeitet S&P Global mit dem Tokenisierungsunternehmen Dinari zusammen, um den neuen Benchmark als handelbaren Blockchain-Token verfügbar zu machen, inklusive direktem Zugang zu US-Aktien und digitalen Assets in einem Produkt.
  • S&P Dow Jones Indices, eine Tochter von S&P Global, zählt zu den einflussreichsten Akteuren im weltweiten Finanzwesen. Das Unternehmen ist bekannt für Leitindizes wie den S&P 500, der die größten US-Unternehmen abbildet und als globaler Maßstab für den Aktienmarkt gilt.
  • Falls ihr sicher und einfach Kryptowährungen kaufen wollt, könnt ihr das auf der regulierten Krypto-Börse Bison tun.
    Empfohlenes Video
    Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?

    Quellen

    Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
    Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

    Affiliate-Links
    In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Eine goldene XRP-Münze mit einer Weltkarte auf blauem Hintergrund und Finanzdiagrammen.
    Zwischen Hype und RealitätXRP-ETFs: Warum eine starke Kursrallye unwahrscheinlich ist
    Eine goldene Bitcoin-Münze bedeckt teilweise einen US-Hundert-Dollar-Schein mit dem Gesicht Benjamin Franklins und symbolisiert damit die Überschneidung von Krypto und traditionellen Finanzen.
    Guide für Krypto-InvestorenZinsen, Inflation, Staatsschulden: Die Makro-Treiber am Krypto-Markt
    Eine Person hält eine Bitcoin-Münze in der einen Hand und ein Smartphone mit Bitcoin-Handelsdaten in der anderen, während im Hintergrund Finanzcharts zu sehen sind.
    Bitcoin aktuellMiner und Treasury-Unternehmen: Das bessere Bitcoin-Investment?
    PancakeSwap
    4.32 $
    4.43%
    MemeCore
    2.11 $
    4.11%
    Mantle
    2.44 $
    4.00%
    Tether Gold
    4,049.08 $
    2.24%
    Currency One USD
    1.01 $
    0.65%
    LEO Token
    9.65 $
    0.17%
    Hyperliquid
    45.96 $
    0.11%
    Dai
    0.999829 $
    0.10%
    PayPal USD
    1.00 $
    0.04%
    Ethena USDe
    1.00 $
    0.03%
    Plasma
    0.854248 $
    -14.19%
    Pi Network
    0.234109 $
    -10.47%
    World Liberty Financial
    0.175506 $
    -10.14%
    Ethena
    0.537797 $
    -9.65%
    Worldcoin
    1.18 $
    -7.53%
    Pepe
    0.000009 $
    -6.82%
    Story
    9.20 $
    -6.54%
    Pump.fun
    0.005885 $
    -6.07%
    Arbitrum
    0.422813 $
    -6.04%
    Sei
    0.282375 $
    -5.85%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren