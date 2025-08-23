- Der Aufschwung am Krypto-Markt hat insbesondere Solana Flügel verliehen. Der SOL-Kurs liegt auf Tagessicht zwölf Prozent im Plus und notiert somit wieder knapp über 200 US-Dollar.
- Aufwind bekam Solana zuletzt durch die Aussicht auf eine baldige Genehmigung eines Spot ETFs in den USA. Schon vor Monaten hatten viele Investmentfirmen wie VanEck, 21Shares oder Bitwise einen Indexfonds auf Solana-Basis beantragt. Die Kryptowährung gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den nächsten Launch. Der Markt stellt sich auf eine Zulassungswelle im Oktober ein.
- Eine hohe Nachfrage zeichnete sich zudem zuletzt wieder am DeFi-Markt ab. Der Total Value Locked (TVL) der Blockchain liegt zurzeit auf einem Allzeithoch von 33 Milliarden US-Dollar, wie Daten von Tokenterminal zeigen.
- Auch auf technischer Ebene erreichte das Projekt jüngst einen Meilenstein mit einer Anzahl von über 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Mehr dazu hier: Solana-Netzwerk knackt Rekord – mit einem Haken
- Der Kurszuwachs bringt Solana ein gutes Stück näher an sein im Januar erreichtes Rekordhoch bei 293 US-Dollar. Obwohl bis dahin noch über 30 Prozent fehlen, rechnen einige Prognosen mit weit höheren Sprüngen in diesem Jahr. Welche bullishe Vorhersage das neue OpenAI-Modell ChatGPT-5 für Solana trifft, erfahrt ihr hier: Solana-Prognose: So hoch steigt der SOL-Kurs laut ChatGPT-5
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen
Quellen
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+