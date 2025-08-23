App herunterladen
TVL auf Allzeithoch Solana über 200 US-Dollar: Wie geht es für den SOL-Kurs weiter?

Solana hat sich mit einem kräftigen Kursplus über die Marke von 200 US-Dollar gehievt. Wo könnte die Kryptowährung Ende des Jahres stehen?

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs115,009.00 $2.20 %
Stapel goldfarbener Solana-Kryptowährungsmünzen auf einer dunklen Fläche, mit sichtbaren Aufschriften und anderen verstreuten Münzen, die den SOL-Kurs gegenüber dem US-Dollar hervorheben.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Krypto-Rallye gibt Solana ordentlich Rückenwind
  • Der Aufschwung am Krypto-Markt hat insbesondere Solana Flügel verliehen. Der SOL-Kurs liegt auf Tagessicht zwölf Prozent im Plus und notiert somit wieder knapp über 200 US-Dollar.
  • Aufwind bekam Solana zuletzt durch die Aussicht auf eine baldige Genehmigung eines Spot ETFs in den USA. Schon vor Monaten hatten viele Investmentfirmen wie VanEck, 21Shares oder Bitwise einen Indexfonds auf Solana-Basis beantragt. Die Kryptowährung gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den nächsten Launch. Der Markt stellt sich auf eine Zulassungswelle im Oktober ein.
  • Eine hohe Nachfrage zeichnete sich zudem zuletzt wieder am DeFi-Markt ab. Der Total Value Locked (TVL) der Blockchain liegt zurzeit auf einem Allzeithoch von 33 Milliarden US-Dollar, wie Daten von Tokenterminal zeigen.
  • Auch auf technischer Ebene erreichte das Projekt jüngst einen Meilenstein mit einer Anzahl von über 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Mehr dazu hier: Solana-Netzwerk knackt Rekord – mit einem Haken
  • Der Kurszuwachs bringt Solana ein gutes Stück näher an sein im Januar erreichtes Rekordhoch bei 293 US-Dollar. Obwohl bis dahin noch über 30 Prozent fehlen, rechnen einige Prognosen mit weit höheren Sprüngen in diesem Jahr. Welche bullishe Vorhersage das neue OpenAI-Modell ChatGPT-5 für Solana trifft, erfahrt ihr hier: Solana-Prognose: So hoch steigt der SOL-Kurs laut ChatGPT-5
