- Angetrieben von der Memecoin-Rallye sah es 2024 zeitweise so aus, als könne das Solana-Ökosystem an Ethereum vorbeiziehen. In den vergangenen Wochen beherrschte die zweitgrößte Kryptowährung zwar wieder die Schlagzeilen. Die kommenden Monate scheinen laut ChatGPT-5 jedoch vielversprechend für SOL-Anleger zu werden.
- Die Kursprognose des brandneuen OpenAI-Modells dürfte eher dem bullishen Lager zuzuordnen sein. “Aus meiner Sicht könnte der Solana-Kurs bis Ende 2025 im optimistischen Szenario auf etwa 350 US-Dollar steigen”, meint ChatGPT-5.
- Dafür sprächen vor allem “die weiterhin wachsende Entwickler- und Nutzerbasis, die hohe On-Chain-Aktivität in DeFi und NFTs sowie die technische Effizienz”. Das mache Solana auch für institutionelle Investoren zunehmend attraktiv.
- Im Moment des Schreibens handelt Solana bei 197 US-Dollar, sodass Krypto-Investoren bei einem Eintreffen der SOL-Prognose von ChatGPT-5 bis zum Jahresende beachtliche 77 Prozent Rendite erwarten dürften. Eine Kampfansage an BTC, ETH und Co.
- Sollten die Solana Spot ETFs in den Handel starten, könnte dies ChatGPT-5 zufolge die Kursentwicklung nochmals beflügeln. Der Chatbot ist optimistisch, denn “die SEC deutet Beschleunigung und neue Leitsätze für Krypto‑ETFs an, möglicherweise schon im Sommer/Herbst 2025”.
- Garantiert sei die bullishe Solana-Kursentwicklung aber nicht: “Risiken bestehen etwa in Netzwerkausfällen, strengeren Regulierungen oder abnehmender Nutzer‑ und Entwickler‑Aktivität – das könnte die Kursentwicklung deutlich dämpfen.”
- Nachdem Ethereum-Treasuries in den vergangenen Wochen enorme Popularität erlangten, starten inzwischen auch die ersten Solana-Strategiefirmen. Ganz vorne mit dabei: SOL Strategies (ehemals Cypherpunk Holdings) mit einem Milliardenkaufplan.
- Die Marktkapitalisierung von Solana beträgt mit 105 Milliarden US-Dollar weniger als ein Fünftel im Vergleich zu Ethereum. Wie stark Krypto-Anleger langfristig profitieren könnten, lest ihr in diesem Artikel: “Mit Solana Millionär werden: Wie realistisch ist das?“
