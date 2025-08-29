App herunterladen
Marktupdate Solana trotzt Krypto-Schwäche: SOL dank neuen Treasury-Unternehmen vor Mega-Rallye?

Bitcoin, Ethereum und Co. lassen Federn. Solana dagegen dreht auf. Grund sind nicht zuletzt Spekulationen um große SOL-Treasury-Unternehmen – doch es gibt auch mahnende Stimmen.

Johannes Dexl
Im Vordergrund ist eine Solana-Kryptowährungsmünze zu sehen, während im Hintergrund ein unscharfes digitales Aktienchart zu sehen ist, das die dynamische Präsenz von Solana in der Welt der digitalen Vermögenswerte hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana konnte BTC und ETH zuletzt abhängen – lediglich Mean Reversion oder ein nachhaltiger Trendwechsel?
  • Während Bitcoin bei unter 111.500 US-Dollar und Ethereum bei rund 4.500 US-Dollar auf Sicht der vergangenen 24 Stunden knapp 2 Prozent im Minus notieren, steht Solana bei 215 US-Dollar mehr als zwei Prozent im Plus.
  • Zuletzte demonstrierte SOL eine auffällige Stärke – selbst gegen Ethereum. Zwar hinkt SOLs Performance hinter der von ETH seit Jahresbeginn weiterhin rund 15 Prozent zurück. Allein in der vergangenen Wochen holte SOL allerdings 13 Prozent auf.
Das Diagramm mit der roten Linie zeigt einen allmählichen Wertverlust von Januar bis August 2023, mit geringfügigen Schwankungen und einem leichten Anstieg am Ende, was die mit Solana verbundenen Trends auf dem Kryptomarkt widerspiegelt.
Der SOL/ETH-Chart zeigt den relativen Preis von Solana zu Ethereum | Quelle: TradingView
  • Zeichen eines Trendwechsels zugunsten von Solana verdichten sich also. Grund hierfür sind auch neue SOL-Treasury-Unternehmen. Neben einem 1-Milliarden-US-Dollar schweren Vehikel von Galaxy Digital, Multicoin Capital und Jump Crypto soll auch eine Reserve von Pantera Capital in den Startlöchern stehen. 1,25 Milliarden US-Dollar sollen so in die Kryptowährung fließen. Allein diese beiden Unternehmen könnten also 2,25 Milliarden US-Dollar an SOL vom Markt nehmen.
  • Pantera hat vor kurzem mehrere hundert Millionen US-Dollar in Treasury-Projekte verschiedenster Altcoins investiert – so auch jüngst in Medizintechnikunternehmen Sharps Technology und deren SOL-Reserve.
  • “DATs können Renditen generieren, um den Nettoinventarwert pro Aktie zu steigern, was im Laufe der Zeit zu einem höheren Besitz von Token führt als das bloße Halten von Spot”, schrieb Pantera damals. “Daher könnte der Besitz eines DATs ein höheres Renditepotenzial bieten als das direkte Halten von Token oder über einen ETF.”
  • Im Krypto-Space wird derweil debattiert, wie viel SOL durch diese Unternehmen wirklich vom Markt genommen werden. Losgetreten wurde die Diskussion von Krypto-Connaisseur Avi Felman, welcher sagte, dass die Unternehmen zum Großteil nur gelockte Token in die Bilanz aufnehmen werden und die Aktien auf Retail dumpen.
  • Zum größten Gewinner auf dem Altcoin-Markt gehört derweil Pyth Network, das in den vergangenen 24 Stunden fast 90 Prozent in die Höhe schoss. Grund ist, dass neben Chainlink auch das aufstrebende Oracle genutzt wird, um US-Wirtschaftsdaten on-chain zu bringen.
Quelle

