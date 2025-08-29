- Während Bitcoin bei unter 111.500 US-Dollar und Ethereum bei rund 4.500 US-Dollar auf Sicht der vergangenen 24 Stunden knapp 2 Prozent im Minus notieren, steht Solana bei 215 US-Dollar mehr als zwei Prozent im Plus.
- Zuletzte demonstrierte SOL eine auffällige Stärke – selbst gegen Ethereum. Zwar hinkt SOLs Performance hinter der von ETH seit Jahresbeginn weiterhin rund 15 Prozent zurück. Allein in der vergangenen Wochen holte SOL allerdings 13 Prozent auf.
- Zeichen eines Trendwechsels zugunsten von Solana verdichten sich also. Grund hierfür sind auch neue SOL-Treasury-Unternehmen. Neben einem 1-Milliarden-US-Dollar schweren Vehikel von Galaxy Digital, Multicoin Capital und Jump Crypto soll auch eine Reserve von Pantera Capital in den Startlöchern stehen. 1,25 Milliarden US-Dollar sollen so in die Kryptowährung fließen. Allein diese beiden Unternehmen könnten also 2,25 Milliarden US-Dollar an SOL vom Markt nehmen.
- Pantera hat vor kurzem mehrere hundert Millionen US-Dollar in Treasury-Projekte verschiedenster Altcoins investiert – so auch jüngst in Medizintechnikunternehmen Sharps Technology und deren SOL-Reserve.
- “DATs können Renditen generieren, um den Nettoinventarwert pro Aktie zu steigern, was im Laufe der Zeit zu einem höheren Besitz von Token führt als das bloße Halten von Spot”, schrieb Pantera damals. “Daher könnte der Besitz eines DATs ein höheres Renditepotenzial bieten als das direkte Halten von Token oder über einen ETF.”
- Im Krypto-Space wird derweil debattiert, wie viel SOL durch diese Unternehmen wirklich vom Markt genommen werden. Losgetreten wurde die Diskussion von Krypto-Connaisseur Avi Felman, welcher sagte, dass die Unternehmen zum Großteil nur gelockte Token in die Bilanz aufnehmen werden und die Aktien auf Retail dumpen.
- Zum größten Gewinner auf dem Altcoin-Markt gehört derweil Pyth Network, das in den vergangenen 24 Stunden fast 90 Prozent in die Höhe schoss. Grund ist, dass neben Chainlink auch das aufstrebende Oracle genutzt wird, um US-Wirtschaftsdaten on-chain zu bringen.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?
Quelle
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+