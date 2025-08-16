- Nur eine Woche nach dem Rekord der Ethereum-Ökonomie knackt auch Solana eine neue Bestmarke. Der Total Value Locked (TVL) der Blockchain kletterte am 13. August auf 31 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den bisherigen Höchstwert von 30,8 Milliarden US-Dollar aus dem Januar.
- Während Solana-Token (SOL) aktuell bei rund 185 US-Dollar gehandelt wird – rund 37 Prozent unter dem Allzeithoch – wächst das DeFi-Ökosystem weiter. Circle mit seinem Stablecoin USDC ist größter Treiber des TVL mit 8,7 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Kamino, Jupiter und Jito mit zusammen 10,7 Milliarden US-Dollar.
- Das Handelsvolumen auf Solana ist dagegen deutlich eingebrochen: von 103 Milliarden US-Dollar wöchentlichem Volumen im Januar auf zuletzt 16,9 Milliarden US-Dollar. Auch die Fee-Einnahmen spiegeln den Rückgang wider: von 530 Millionen US-Dollar auf aktuell 72,3 Millionen US-Dollar.
- Solana zählt inzwischen zu den größten Blockchain-Ökosystemen weltweit und gilt als ernsthafte Ethereum-Alternative. Mit seinem hohen Transaktionsdurchsatz und niedrigen Gebühren hat sich die Blockchain vor allem im Bereich DeFi, NFT-Marktplätze und zuletzt auch im Stablecoin-Sektor etabliert.
- Nachdem Ethereum-Treasuries in den vergangenen Wochen enorme Popularität erlangten, starten inzwischen auch die ersten Solana-Strategiefirmen. Ganz vorne mit dabei: SOL Strategies (ehemals Cypherpunk Holdings) mit einem Milliardenkaufplan.
- Die Marktkapitalisierung von Solana beträgt mit 105 Milliarden US-Dollar weniger als ein Fünftel im Vergleich zu Ethereum. Wie stark Krypto-Anleger langfristig profitieren könnten, lest ihr in diesem Artikel: “Mit Solana Millionär werden: Wie realistisch ist das?“
Empfohlenes Video
Was macht Solana besser als Ethereum?
Quelle:
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren