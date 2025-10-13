Mit seinem Memecoin sowie World Liberty Fund provozierte Trump Kritik aus der Krypto-Szene. Still und heimlich häuft er nun immer mehr Bitcoin an.

Für Bitcoin und Krypto hat mit der Amtseinführung des 47. US-Präsidenten eine neue Zeitrechnung begonnen. Galt die Biden-Regierung mit dem demokratischen SEC-Chef als Krypto-skeptisch, wirft sich Trump regelmäßig zugunsten von Krypto in die Bresche.

Seine Befürworter heben die transparentere US-Krypto-Regulierung, die staatliche Bitcoin-Reserve oder die enge Zusammenarbeit mit Brancheninsidern hervor. Gegner sprechen jedoch von Korruption, insbesondere in Hinblick auf Projekte wie Official Trump, World Liberty Fund oder American Bitcoin.

Ein neuer Forbes-Bericht enthüllt nun, dass sich der US-Präsident allmählich selbst zu einem Bitcoin-Wal der Extraklasse entwickelt. Indirekt soll er BTC im Wert von etwa 870 Millionen US-Dollar durch seinen 41-prozentigen Anteil an der Trump Media & Technology Group besitzen.

Bei einem aktuellen Bitcoin-Kurs von 114.400 US-Dollar entspräche diese Dollarsumme einem Vermögen von rund 7.600 BTC. Bereits ab 1.000 BTC spricht man traditionell von einem “Wal” in der Krypto-Szene.

“Ich bin kein Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die kein Geld sind und deren Wert sehr volatil ist und auf Luft basiert”, hatte der US-Präsident noch 2019 getwittert.

Trumps Wandel spiegelt den Forbes-Autoren zufolge seine geschäftliche Haltung wider. Als “Opportunist mit einem Gespür für Marketing” habe er während seiner Jahre außerhalb des Weißen Hauses begonnen, sich mit Krypto zu beschäftigen. Nun könnte er sein Vermögen im Zuge eines Bullruns um mehrere Milliarden US-Dollar erhöhen.

Mit einem Bitcoin-Kauf in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar hatte Trump Media im Juli für Aufsehen gesorgt. Heute hält das Unternehmen 15.000 BTC im Wert von 216 Millionen US-Dollar und befindet sich damit auf Platz 8 der größten Corporate BTC Holder.

Wenn ihr in Bitcoin investieren wollt, müsst ihr dafür nicht auf die DJT-Aktie zurückgreifen. Die Krypto-Börse Bitpanda ermöglicht euch einen schnellen und sicheren Direkteinstieg.

Empfohlenes Video Bitcoin 2030: Die einzige Prognose, die du ernst nehmen solltest

Quellen

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

