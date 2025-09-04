App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.96 T $
Bitcoin-Kurs109,755.00 $-2.36%
Ethereum-Kurs4,309.72 $-3.70%
XRP-Kurs2.82 $-1.48%
Cardano-Kurs0.810806 $-3.62%
Solana-Kurs204.83 $-3.00%
Dogecoin-Kurs0.213017 $-2.98%
BNB-Kurs845.15 $-1.86%
Polkadot-Kurs3.77 $-2.97%
IOTA-Kurs0.183169 $-4.21%
Official Trump-Kurs8.27 $-1.87%
TRON-Kurs0.335566 $-1.71%
Stellar-Kurs0.354471 $-3.01%

"Fake it till you make it" Scharfe Kritik wegen aufgeblähten Transaktionszahlen bei Solana

Nach ungewöhnlichen Bot-Aktivitäten steht Solana unter Beschuss. Warum ein Cardano-Entwickler jetzt heftig gegen SOL austeilt.

Tobias Zander
Teilen
Solana-Kurs204.83 $-3.00 %
Bitcoin kaufen
Eine physische Solana-Münze steht aufrecht vor gestapelten Münzen, während eine digitale Solana-Aktienkarte im Hintergrund verschwimmt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Solana-Blockchain ist für ihre Fehleranfälligkeit bekannt
  • Glänzte Solana in den vergangenen Wochen mit einer Kurserholung, gibt es nun erneut Probleme mit der Blockchain. Wegen ungewöhnlicher Bot-Aktivitäten regt sich in der Krypto-Community Kritik am größten Ethereum-Herausforderer.
  • In einem X-Post behauptet der Cardano-Entwickler Dave, dass Solana Bots die Möglichkeit hätten, Nutzungsstatistiken aufzublähen. Daher sei ein Großteil des Transaktionsvolumens der “High Speed Blockchain” auf solche künstlichen Erhöhungen zurückzuführen.
  • “Die niedrigen Gebühren von Solana haben das ultimative Umfeld für einen ‘Fake it till you make it’-Ansatz geschaffen”, beklagt er. Ein einzelner Bot habe innerhalb von 30 Tagen beispielsweise 11 Millionen Transaktionen durchgeführt.
  • Besonders brisant: “Es ist in 99,95 Prozent der Fälle fehlgeschlagen.” Trotz der enormen Ausfallquote spiegele sich die Bot-Aktivität aber im Transaktionsvolumen der Solana-Historie wider.
  • Der Programmier geht davon aus, dass Solana die eigenen Nutzer mit solchen Zahlen irreführt, da die meisten Angaben zu “Transaktionen pro Sekunde” gefälscht sind. Die Skalierbarkeit von Solana könne mit den TPS-Daten nicht belegt werden.
  • Nicht alle Krypto-Fans stimmen mit der Kritik überein. Der X-Nutzer “marcryptonio” verteidigt Solana: “Sie bloaten nichts dauerhaft. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Dieser Bot ist tatsächlich effizient an der [SOL-]Preisfindung beteiligt.”
  • Solana handelt im Moment des Schreibens bei 204 US-Dollar, ein Kursverlust von 2,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Auf Monatssicht steht der SOL-Kurs weiterhin 27 Prozent im Plus.
Empfohlenes Video
Warum dieser NBA-Superstar sagt: Krypto = Freiheit

Quellen

Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Hand streckt sich aus einem Stapel von Steuerformularen, was auf Überforderung oder Stress schließen lässt, während ein Anleger versucht, sicherzustellen, dass Krypto-Gewinne korrekt deklariert sind.
Steuerexperte klärt aufKrypto-Gewinne nicht rechtzeitig deklariert? Das sollten Anleger jetzt tun
Stapel von US-Hundertdollarscheinen, umgeben von zahlreichen Krypto-Münzen mit dem Bitcoin-Symbol.
5 Strategien im TestBis 2030 Krypto-Millionär: Fünfstellig rein, siebenstellig raus?
Jerome Powell
Fed könnte Zinsen um 25 Basispunkte senkenZinssenkungen: Wie stark profitiert Bitcoin wirklich?
MemeCore
1.36 $
35.57%
Pump.fun
0.004110 $
4.72%
Four
3.69 $
2.79%
Mantle
1.14 $
2.12%
Sky
0.072921 $
1.98%
Ethena Staked USDe
1.20 $
0.10%
Falcon USD
0.999946 $
0.02%
Tether
1.00 $
0.01%
USDC
0.999828 $
0.01%
USDS
0.999692 $
0.01%
World Liberty Financial
0.186198 $
-15.75%
Ethena
0.650489 $
-10.49%
Pudgy Penguins
0.028578 $
-7.80%
Bonk
0.000019 $
-6.49%
Chainlink
22.47 $
-5.77%
Aave
309.09 $
-5.59%
Arbitrum
0.486206 $
-5.55%
Ondo
0.909294 $
-5.38%
Cronos
0.263826 $
-5.29%
Artificial Superintelligence Alliance
0.593910 $
-5.15%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren