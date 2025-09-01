- Innerhalb der Trump-Regierung soll ein Gaza-Nachkriegsplan zirkulieren, der die Region für mindestens zehn Jahre in ein Treuhandgebiet unter US-amerikanischer Verwaltung überführen würde. Auch Krypto spiele dabei eine Rolle, berichtet die Washington Post.
- Der 38-seitige Prospekt, den die Zeitung gesichtet hat, sieht offenbar eine mindestens temporäre Umsiedlung der gesamten 2-Millionen-Bevölkerung vor. Im Rahmen des freiwilligen Programms sollen palästinensische Landbesitzer außerdem einen digitalen Token für ihr Land erhalten.
- Diese Krypto-Token könnten Palästinenser später gegen eine Wohnung in einer von bis zu acht geplanten Smart Cities oder gegen einen Umzug an einen anderen Ort eintauschen.
- Bereits im Februar hatte sich Trump dafür ausgesprochen, den weitgehend zerstörten Gazastreifen zu räumen und die Bewohner in verschiedenen arabischen Ländern unterzubringen.
- Neben dem Krypto-Token für Landeigentümer sieht der Plan zudem vor, dass jeder Palästinenser, der das Gebiet freiwillig verlasse, dafür 5.000 US-Dollar, vier Jahre lang Mietzuschüsse sowie Lebensmittel für ein Jahr als Entschädigung bekäme.
- Unklar bleibt, ob der Plan tatsächlich den Vorstellungen Trumps entspricht. Das Weiße Haus verwies die Washington Post nach Anfragen an das US-Außenministerium, welches eine klare Stellungnahme jedoch ablehnte.
- Während der Prospekt den Aufbau einer “Riviera des Nahen Ostens” mit “modernen, KI-gestützten Smart Cities” sowie zehn weiteren Megaprojekten verspricht, kritisieren verschiedene Bürgerrechtsorganisationen den mutmaßlichen Trump-Plan vehement.
- Der Council on American-Islamic Relations spricht von einem “massenhaften Diebstahl palästinensischen Landes” mittels eines Krypto-Token und warnt vor “einem Kriegsverbrechen von historischem Ausmaß”.
- Trumps ursprüngliche Äußerungen über eine Massenumsiedlung aus dem Gazastreifen hatten bei humanitären Organisationen für Empörung gesorgt. Der israelische Regierungschef Netanjahu sprach hingegen von einer “mutigen Vision”.
