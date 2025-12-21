- Die im November gestarteten Spot XRP-ETFs verzeichnen weiterhin deutliche Nettozuflüsse. Seit dem Handelsstart des ersten XRP-ETFs am 13. November kam es bei keinem der inzwischen fünf Produkte zu Nettoabflüssen. Laut Daten von SoSoValue summierten sich die Zuflüsse bis zum Wochenschluss auf rund 1,07 Milliarden US-Dollar. Damit entwickelten sich die Produkte in dem Zeitraum stärker als vergleichbare Fonds auf Bitcoin, Ethereum und Solana.
- Den Anfang machte der ETF XRPC von Canary Capital. Er verzeichnete am ersten Handelstag ein Volumen von nahezu 60 Millionen US-Dollar. In den folgenden Wochen starteten weitere Produkte von Grayscale, Bitwise, Franklin Templeton und 21Shares. XRPC bleibt mit kumulierten Nettozuflüssen von 384 Millionen US-Dollar das größte Produkt. Die übrigen Fonds ziehen ebenfalls kontinuierlich Kapital an.
- Zwar hat sich die Dynamik der täglichen Zuflüsse zuletzt abgeschwächt. Im Vergleich zu anderen Krypto-ETFs schneiden die XRP-Produkte jedoch weiterhin besser ab. Spot Bitcoin ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche nahezu 500 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen. Spot Ethereum ETFs meldeten seit Mitte Dezember keinen einzigen Tag mit Zuflüssen. Auch die Solana ETFs lagen trotz einer positiven Serie zuletzt unter dem Zuflussniveau der XRP-Fonds.
- Grund für das anhaltende Interesse sind jüngste Entwicklungen rund um Ripple. Das Unternehmen meldete im laufenden Jahr mehrere Partnerschaften, regulatorische Fortschritte und schloss den Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC ab. Der Kurs kletterte im Juli auf ein neues Allzeithoch. Seither musste der “Banken-Coin” jedoch Federn lassen. Mit aktuell 1,93 US-Dollar ist die Kryptowährung im Jahresverlauf um knapp 19 Prozent gesunken.
