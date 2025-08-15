- Der Krypto-Sektor boomt und immer neue Unternehmen drängen in den Markt. Dass andere Zahlungsdienstleister und Stablecoin-Emittenten ihre eigenen Blockchains starten, ist für Ripple-CTO David Schwartz aber kein Grund zur Sorge.
- In einem ausführlichen X-Post betont er: “Der XRP Ledger hat echte Zugkraft und wird von Institutionen angenommen, weil er seit weit über einem Jahrzehnt erprobt, aktualisiert und verbessert wurde.” Die neue Krypto-Konkurrenz müsse diese Erfahrung erst sammeln.
- Kürzlich hatte Circle, die Firma hinter dem zweitgrößten Dollar-Stablecoin USDC, den Launch einer eigenen Layer-1-Blockchain namens Arc verkündet. Auch der Marktführer Tether und die Zahlungsplattform Stripe arbeiten an ähnlichen Projekten.
- Der XRP Ledger hebe sich aber dadurch klar ab, weil “die Gebühren niedrig und vorhersehbar bleiben, nur Bruchteile eines Cent, ohne separaten Gas-Token”. Für jeden emittierten Vermögenswert könne man außerdem “direkt in XRP bezahlen”, was zur Vermeidung von Reibungsverlusten und versteckten Kosten beitrage.
- Im Moment des Schreibens handelt XRP, der native Token der Blockchain namens XRP Ledger, bei 3,13 US-Dollar. Das entspricht einem Kursrückgang von 4,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Wie auch Ethereum korrigierte der Ripple-Coin am gestrigen Donnerstagabend infolge eines Abverkaufes bei Bitcoin.
- Nicht zuletzt die Dezentralität spricht laut dem Ripple-CTO für XRP und den XRP Ledger: “XRP ist ohne Gegenpartei, für alle zugänglich und wird als Bridge-Asset mit echtem Nutzen für Zahlungen, Abwicklungen und Liquidität verwendet.”
- Dabei sah sich die drittgrößte Kryptowährung zuletzt häufig mit Zentralisierungsvorwürfen konfrontiert. Ripple-Kritiker meinen, dass die Firma einen großen Teil der XRP-Coins kontrolliert und aggressive politische Lobbyarbeit betreibt.
- Davon lässt sich der Ripple-CTO aber nicht beirren und begrüßt stattdessen sogar überschwänglich die neuen Wettbewerber mit den Worten: “Willkommen zur Party! Das Krypto-Zelt wird immer größer.”
Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!
Quellen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+