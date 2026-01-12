Ripple-CEO kämpferisch: “XRP ist und bleibt das Herzstück dieser Vision”

- Trotz stagnierendem XRP-Kurs gilt Ripple Labs als einer der großen Gewinner der Krypto-Branche 2025. In einem neuen X-Post erklärt CEO Brad Garlinghouse nun begeistert: “Zu sagen, dass 2025 (und das 4. Quartal) für Ripple erfolgreich waren, ist in etwa so, als würde man sagen, Tom Brady sei nur ein großartiger Quarterback gewesen!!”
- Nach dem Vergleich mit der NFL-Legende betont Garlinghouse, dass die beiden großen Akquisitionen Ripple Prime und GTreasury die Fähigkeit des Unternehmens deutlich erweitern würden, “unsere Vision zu verwirklichen und das Internet der Werte zu ermöglichen”. Und ergänzt: “XRP ist (und bleibt auch weiterhin) das Herzstück dieser Vision”.
- Im Moment des Schreibens handelt der Ripple Coin bei 2,08 US-Dollar, was einem Kursverlust von 4,8 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Wie es in den kommenden Monaten weitergehen könnte, verrät euch dieser Artikel: “XRP-Kurs 2026: So hoch könnte der Ripple Coin jetzt steigen“.
- Für das neue Jahr bleibt der Ripple-CEO ungebrochen optimistisch: “Wir sind bereit, das Jahr 2026 noch bedeutender zu machen.” Klar sei aber auch, dass der Aufbau und die Nutzung einer Krypto-Infrastruktur, die Modernisierung der globalen Finanzinfrastruktur und überhaupt die Überarbeitung veralteter Systeme nicht über Nacht geschehen könnte.
- “Bei Ripple werden wir weiterhin eine langfristige Perspektive einnehmen, was Krypto-basierte Vermögenswerte wie XRP und RLUSD leisten können, anstatt Zyklen und Hypes hinterherzujagen”, gibt Garlinghouse zu Bedenken. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden US-Dollar zählt RLUSD inzwischen zu den größten Dollarstablecoins.
- Zuletzt beeindruckten die XRP Spot ETFs mit fast ununterbrochen positiven Nettozuflüssen. Nur zwei Monate nach dem Handelsstart verwahren sie Ripple Coins im Wert von 1,47 Milliarden US-Dollar, etwa 1,16 Prozent der zirkulierenden Gesamtumlaufmenge. Noch können sie aber keine neuen Kursimpulse setzen.
Wenn du in Bitcoin, XRP oder andere Kryptowährungen investieren möchtest, bietet dir die MiCA-lizenzierte Krypto-Börse Coinbase aktuell einen 30 Euro in BTC Bonus. Jetzt anmelden!
Empfohlenes Video
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?
Quellen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+