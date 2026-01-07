App herunterladen
Der Anfang vom Ende? 

Riot Platforms: Rekordverkauf von Bitcoin im Wert von 162 Millionen US-Dollar

Riot hat im Dezember einen Rekordverkauf seiner Bitcoin gemeldet. Die Transaktion fällt in eine Phase deutlich sinkender Mining-Erlöse.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs91,167.00 $-0.77 %
  • Riot Platforms hat im Dezember insgesamt 1.818 Bitcoin für 161,6 Millionen US-Dollar verkauft. Das Unternehmen reduzierte damit seine Bestände von 19.368 Bitcoin Ende November auf nun 18.005 Bitcoin. Laut der Pressemitteilung lag der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis bei 88.870 US-Dollar je Bitcoin.
  • Die Dezember-Transaktion stellt laut Unternehmensangaben den bislang größten monatlichen Verkauf dar. Die Veröffentlichung markiert zudem erst den dritten Nettorückgang der Bitcoin-Bestände des Unternehmens im Kalenderjahr 2025.
  • Die Bitcoin-Produktion von Riot für Dezember lag bei 460 Bitcoin. Das entspricht einem Anstieg um acht Prozent gegenüber November, jedoch einem Rückgang um elf Prozent gegenüber Dezember 2024.
  • Parallel setzte sich der Ausbau der Kapazitäten fort: Die bereitgestellte Hashrate erreichte im Monatsdurchschnitt 38,5 Exahashes pro Sekunde und lag damit fünf Prozent über dem Vormonat. Die operative Hashrate stieg um ein Prozent auf 34,9 Exahashes pro Sekunde.
  • Der Verkauf erfolgt in einem Umfeld stark belasteter Mining-Profitabilität. Die Hashprice-Kennzahl bewegte sich laut Datenlage über weite Strecken des vergangenen Quartals nahe der Zyklustiefs. Riot meldete zudem 6,2 Millionen US-Dollar an Krediteinnahmen – ein Anstieg um 171 Prozent gegenüber November –, die aus Demand-Response-Programmen und Netzabschaltungen stammen. Teilweise kompensierten diese Maßnahmen erhöhte Energiekosten in Phasen hoher Netzlast.
Die Aktie von Riot ist in den letzten 365 Tagen um 20 Prozent gestiegen I Quelle: Tradingview
  • Auch andere Miner reduzierten im Dezember ihre Bestände: CleanSpark meldete den Verkauf von 577 Bitcoin bei durchschnittlich 89.210 US-Dollar und hält nun 13.099 Bitcoin.
Bitcoin & Altcoins: Risk-On Modus oder Bullenfalle?

