- Riot Platforms hat im Dezember insgesamt 1.818 Bitcoin für 161,6 Millionen US-Dollar verkauft. Das Unternehmen reduzierte damit seine Bestände von 19.368 Bitcoin Ende November auf nun 18.005 Bitcoin. Laut der Pressemitteilung lag der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis bei 88.870 US-Dollar je Bitcoin.
- Die Dezember-Transaktion stellt laut Unternehmensangaben den bislang größten monatlichen Verkauf dar. Die Veröffentlichung markiert zudem erst den dritten Nettorückgang der Bitcoin-Bestände des Unternehmens im Kalenderjahr 2025.
- Die Bitcoin-Produktion von Riot für Dezember lag bei 460 Bitcoin. Das entspricht einem Anstieg um acht Prozent gegenüber November, jedoch einem Rückgang um elf Prozent gegenüber Dezember 2024.
- Parallel setzte sich der Ausbau der Kapazitäten fort: Die bereitgestellte Hashrate erreichte im Monatsdurchschnitt 38,5 Exahashes pro Sekunde und lag damit fünf Prozent über dem Vormonat. Die operative Hashrate stieg um ein Prozent auf 34,9 Exahashes pro Sekunde.
- Der Verkauf erfolgt in einem Umfeld stark belasteter Mining-Profitabilität. Die Hashprice-Kennzahl bewegte sich laut Datenlage über weite Strecken des vergangenen Quartals nahe der Zyklustiefs. Riot meldete zudem 6,2 Millionen US-Dollar an Krediteinnahmen – ein Anstieg um 171 Prozent gegenüber November –, die aus Demand-Response-Programmen und Netzabschaltungen stammen. Teilweise kompensierten diese Maßnahmen erhöhte Energiekosten in Phasen hoher Netzlast.
- Auch andere Miner reduzierten im Dezember ihre Bestände: CleanSpark meldete den Verkauf von 577 Bitcoin bei durchschnittlich 89.210 US-Dollar und hält nun 13.099 Bitcoin.
