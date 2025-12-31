App herunterladen
Entwickler stürmen Ethereum 

Rekordquartal für Ethereum: Smart-Contract-Aktivität zieht stark an

Auf Ethereum wird wieder fleißig gebaut. Token Terminal verzeichnet so viele neue Smart Contracts wie nie zuvor.

Moritz Draht
 | Ethereum verzeichnet zum Jahresende einen Höchststand bei neuen Smart Contracts
  • Ethereum hat im vierten Quartal einen neuen Rekord bei der Anzahl neu erstellter Smart Contracts erreicht. Nach Angaben von Token Terminal wurden in diesem Zeitraum insgesamt 8,7 Millionen Smart Contracts auf der Blockchain veröffentlicht. In den beiden vorangegangenen Quartalen war die Zahl der Contract-Deployments deutlich niedriger ausgefallen.
  • Token Terminal spricht von einer klaren Erholung der Onchain-Entwicklungsaktivität. Der Anstieg gehe nicht auf kurzfristige Trends zurück, sondern spiegele organisches Wachstum wider. Als Haupttreiber nennt das Unternehmen die zunehmende Tokenisierung realer Vermögenswerte, eine steigende Nutzung von Stablecoins sowie Investitionen in die grundlegende technische Infrastruktur von Ethereum. Ethereum entwickle sich „still und leise zur globalen Settlement-Ebene“, so der Analysedienst.
  • Die Entwicklung ist auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs unter Layer-1-Blockchains bemerkenswert. Während andere Netzwerke auf hohe Transaktionsgeschwindigkeit oder niedrige Gebühren setzen, bleibt Ethereum führend bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte und der Nutzung von Stablecoins. Nach Angaben von DefiLlama befindet sich mehr als die Hälfte des weltweit umlaufenden Stablecoin-Volumens auf Ethereum.
  • Die Zahl neu veröffentlichter Smart Contracts gilt in der Branche als wichtiger Frühindikator für die Adoption eines Netzwerks. Historisch ging das häufig einem Zuwachs bei Nutzerzahlen, Transaktionsvolumen und Gebühreneinnahmen voraus.
Quellen

Smart-Contract-Entwicklung Tweet | X

