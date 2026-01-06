- Peter Schiff wettert wieder gegen Bitcoin. Auf X setzt der Gold-Verfechter seinen ersten Post des Jahres gegen die Kryptowährung ab: “Glaubt nicht dem Hype. Nutzt die Rallye zum Verkauf und erwerbt stattdessen Gold.”
- Im Zuge der Geschehnisse um Venezuela erlebte Bitcoin eine Rallye auf fast 95.000 US-Dollar. Laut Peter Schiff umgebe diese Neuigkeit viel “Bullshit” von “Pumpern”, die den Preis nach oben treiben wollen.
- Nach der Festnahme von Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte am 3. Januar reagierte Bitcoin als “geopolitischer Seismograph”. Da Venezuela Schätzungen zufolge auch noch bis zu 600.000 BTC als Schattenreserve hält, spekuliert der Markt nun auf eine offizielle strategische Reserve unter einer neuen Führung. Der Kurs notiert aktuell bei 93.500 US-Dollar.
- 12 Jahre, eine Meinung: Peter Schiff liebt Gold. Und hasst Bitcoin. Seit 2014 warnt der US-amerikanische Börsenmakler, Autor und Edelmetallhändler vor dem Kollaps der Kryptowährung. Seit Peter Schiff das erste Mal vor Bitcoin warnte, ist die Kryptowährung um mehrere tausend Prozent gestiegen, von rund 750 US-Dollar auf aktuell knapp 95.000 US-Dollar. In einem Interview mit BTC-ECHO meint er trotzdem: “Bitcoin wird crashen – und Anleger werden verlieren.”
- Tatsächlich liefert die aktuelle Marktlage Schiffs Thesen ordentlich Rückenwind: Im vergangenen Jahr 2025 war Gold der klare Sieger im Duell der Wertspeicher. Bitcoin erzielte eine Netto-Rendite von fünf Prozent, während der Goldpreis eine beeindruckende Rallye mit 65 Prozent hinlegte und immer neue Rekordstände knackte. 2026 setzt sich dieser Trend bisher fort. Aktuell notiert eine Unze Gold bei knapp unter 4,500 US-Dollar.
