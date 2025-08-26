App herunterladen
"Verkauf jetzt und kauf später für weniger zurück" Peter Schiff: Bitcoin wird unter 75.000 US-Dollar fallen

Der Bitcoin-Kritiker Peter Schiff warnt vor einem Absturz auf 75.000 US-Dollar und rät Anlegern zum Ausstieg.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs109,699.00 $-1.27 %
Peter Schiff

Beitragsbild: picture alliance

 | Peter Schiff ist einer der bekanntesten Bitcoin-Kritiker
  • Der Ökonom und langjährige Bitcoin-Kritiker Peter Schiff prognostiziert einen Rückgang des Bitcoin-Preises auf 75.000 US-Dollar. Laut Schiff ist die aktuelle Schwäche trotz institutioneller Käufe und Markthype ein ernstes Warnsignal.
  • Besonders brisant: Ein Absturz auf mindestens 75.000 US-Dollar würde unterhalb des durchschnittlichen Kaufpreises von MicroStrategys jüngstem Bitcoin-Investment liegen. MicroStrategy, nun unter dem Namen Strategy firmierend, kaufte zuletzt 3.081 BTC zu einem Durchschnittspreis von 115.829 US-Dollar und hält nun insgesamt über 632.000 BTC. Sein Tipp: “Verkauf jetzt und kauf später für weniger zurück.”
  • Bitcoin ist in den vergangenen 24 Stunden um rund 1 Prozent gefallen und notiert aktuell bei rund 110.000 US-Dollar. Rund 10 Prozent unter dem Hoch von vor zwei Wochen. Der gesamte Kryptomarkt steht aktuell unter Druck. Mehr dazu hier: Kryptomarkt unter Druck: Bitcoin korrigiert, Ethereum stürzt.
  • Peter Schiff ist ein US-amerikanischer Ökonom, Vermögensverwalter und bekannter Gold-Befürworter, der seit Jahren als einer der schärfsten Kritiker von Bitcoin auftritt. Während er Kryptowährungen regelmäßig als spekulative Blase bezeichnet, verweist er auf Gold als den einzig verlässlichen Wertspeicher. Im Interview mit BTC-ECHO behauptet der Ökonom: “Bitcoin wird crashen – und Anleger werden verlieren”.
