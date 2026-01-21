- Der bekannte Trader Peter Brandt warnt vor einem deutlichen Rücksetzer bei Bitcoin und sieht den Kurs kurzfristig in einer Zone zwischen 58.000 und 62.000 US-Dollar. Brandt begründet seine Prognose mit charttechnischen Mustern, die auf ein nachlassendes Aufwärtsmomentum und einen möglichen Abwärtstrend hindeuten.
- Dabei betont er selbst, dass seine Prognosen nicht immer eintreffen und er kein Problem damit habe, falsch zu liegen. Die bearishe Einschätzung steht im starken Kontrast zu früheren Aussagen Brandts, in denen er Bitcoin noch Kurse von bis zu 145.000 US-Dollar zutraute.
- Peter Brandt ist einer der bekanntesten und erfahrensten Chartanalysten an den Finanzmärkten. Er handelt seit den 1970er-Jahren Rohstoffe, Währungen und Indizes und gilt als Spezialist für klassische Chartmuster. Peter Brandt tritt in der Krypto-Szene seit Jahren als scharfer Kritiker auf, weniger aus ideologischer Ablehnung, sondern aus der Perspektive eines klassischen Traders.
- Der 77-Jährige stellt sich offen gegen das “Hodl-oder-nichts”-Denken vieler Bitcoin-Anhänger und betont, dass Bitcoin für ihn kein Glaubenssystem, sondern lediglich ein spekulatives Asset unter vielen ist. Seine provokanten Aussagen bringen ihm regelmäßig Gegenwind aus der Community ein, unterstreichen aber seine zentrale Haltung: Märkte folgen aus seiner Sicht Regeln, nicht Ideologien.
- Seit dem Jahresbeginn 2026 zeigt sich Bitcoin deutlich volatiler und weniger geradlinig als viele Anleger erwartet hatten. Nach einem starken Start ins Jahr und neuen Höchstständen kam es wiederholt zu scharfen Rücksetzern, ausgelöst durch geopolitische Spannungen, schwankende ETF-Zuflüsse und einen spürbaren Abbau von Leverage im Markt. Der Kurs bewegt sich aktuell zwischen 88.000 und 92.000 US-Dollar.
