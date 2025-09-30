App herunterladen
Wittern Instis den Uptober? Milliardenzufluss bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs

Ein starker Wochenauftakt für Krypto-ETFs: Bitcoin- und Ethereum-Produkte verbuchen Zuflüsse von über einer Milliarde US-Dollar.

Moritz Draht
Teilen
Nahaufnahme von physischen Darstellungen von Bitcoin- und Ethereum-Münzen, die nebeneinander auf einer dunklen Fläche platziert sind und das wachsende Interesse an Bitcoin-ETFs und Ethereum-ETFs inmitten eines rekordverdächtigen Milliardenzuflusses symbolisieren.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum- und Bitcoin-ETFs verbuchen wieder hohe Zuflüsse
  • Die Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum haben am Montag zusammen Kapitalzuflüsse von mehr als einer Milliarde US-Dollar erzielt. Das geht aus Daten von Farside hervor.
  • Verhältnismäßig stark schnitten dabei Ethereum-Produkte ab. Die ETFs auf Ether verbuchten an nur einem Tag Zuflüsse in Höhe von 547 Millionen US-Dollar. Allein der Fidelity Ethereum Fund zog mit 202 Millionen US-Dollar den größten Teil der Gelder an. Auch der iShares Ethereum Trust von BlackRock meldete deutliche Mittelbewegungen im dreistelligen Millionenbereich.
  • Gemessen am Gesamtvolumen lagen die Bitcoin-Produkte knapp hinter Ethereum. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten am Montag 518 Millionen US-Dollar an Nettomittelzuflüssen. Den größten Beitrag lieferte der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) mit 299 Millionen US-Dollar. Auf Platz zwei lag der ARK 21Shares Bitcoin ETF mit 62 Millionen US-Dollar. Während die meisten anderen Produkte ebenfalls positive Zuflüsse verzeichneten, meldete der iShares Bitcoin Trust von BlackRock einen leichten Abfluss von 46 Millionen US-Dollar.
  • Insgesamt betrugen die kombinierten Zuflüsse in Ethereum- und Bitcoin-ETFs am Montag über eine Milliarde US-Dollar. Die Zahlen verdeutlichen die Bedeutung von börsengehandelten Krypto-Produkten für den Markt und gelten zunehmend als Brücke für institutionelle Investoren.
Quellen

ETF-Daten | Farside

