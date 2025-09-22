- MediaMarkt Österreich hat im September 2025 in sämtlichen 56 Standorten Bitcoin-Automaten installiert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Das Unternehmen kooperiert dafür mit der Kurant GmbH, die nach eigenen Angaben mehr als 320 Geräte in Europa betreibt und als Marktführer im Bereich Bitcoin-ATMs gilt.
- Die Automaten ermöglichen es, Bitcoin unkompliziert mit Bargeld zu erwerben. Der Prozess sei laut MediaMarkt und Kurant intuitiv gestaltet, erfordere kein technisches Vorwissen und werde durch eine benutzerfreundliche Oberfläche unterstützt.
- “Kryptowährungen sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen – und mit den Bitcoin-Automaten schaffen wir ein Angebot, das sowohl dem aktuellen Zeitgeist entspricht und gleichzeitig unsere Innovationskraft und Kundennähe unterstreicht”, erklärte Jörg Bauer, Managing Director Sales MediaMarkt Österreich und Schweiz.
- Auch seitens Kurant wird die Kooperation als wichtiger Schritt in Richtung digitaler Finanzinfrastruktur eingeordnet. “Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Lücke zwischen traditionellem Bargeld und der digitalen Finanzwelt zu schließen”, so Geschäftsführer Dr. Stefan Grill. Bitcoin-ATMs seien ein Baustein, um den Zugang zu Kryptowährungen im Alltag zu erleichtern.
- In Deutschland gab Kurant im Juni die vorübergehende Pausierung der Automaten bekannt. Hintergrund ist ein laufendes Antragsverfahren für eine MiCA-Lizenz.
