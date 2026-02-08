App herunterladen
BTC-ECHO
Irren ist menschlich 

Mal wieder verzockt: Arthur Hayes casht aus

Arthur Hayes trennt sich von einigen Token-Altlasten, deutlich unter Einkaufswert – und das nicht zum ersten Mal.

Moritz Draht
Arthur Hayes in einem schwarzen T-Shirt sitzt auf einem weißen Stuhl, gestikuliert mit einer Hand und spricht über Krypto vor einem dunklen, blaugrünen Hintergrund.

Beitragsbild: picture alliance

 | Arthur Hayes mistet aus
  • Inmitten einer der heftigsten Korrekturen am Krypto-Markt hat sich Arthur Hayes offenbar von einigen Positionen getrennt. On-Chain-Daten von Lookonchain zeigen, dass Hayes Ethena, Ether.fi und Pendle im Gesamtwert von rund 3,1 Millionen US-Dollar transferiert hat. Dabei handelt es sich laut Lookonchain wahrscheinlich um Verkäufe.

