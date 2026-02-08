Arthur Hayes trennt sich von einigen Token-Altlasten, deutlich unter Einkaufswert – und das nicht zum ersten Mal.

Mal wieder verzockt: Arthur Hayes casht aus

Mal wieder verzockt: Arthur Hayes casht aus

Inmitten einer der heftigsten Korrekturen am Krypto-Markt hat sich Arthur Hayes offenbar von einigen Positionen getrennt. On-Chain-Daten von Lookonchain zeigen, dass Hayes Ethena, Ether.fi und Pendle im Gesamtwert von rund 3,1 Millionen US-Dollar transferiert hat. Dabei handelt es sich laut Lookonchain wahrscheinlich um Verkäufe.

Hayes ließ diesen Transfer bislang unkommentiert. Handelt es sich um Verkäufe, hätte der BitMEX-Mitgründer die Token mit hohen Verlusten veräußert, wie Daten von Lookonchain zeigen. Es wären nicht die ersten Fehlinvestitionen des Krypto-Experten.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Hayes Altcoin-Positionen mit deutlichen Verlusten verkauft, darunter Pendle, Ethena und Lido im Gesamtwert von rund einer Million US-Dollar.

Auch mit anderen Markteinschätzungen lag Hayes schon deutlich daneben. So hielt er bis zuletzt an einer Bitcoin-Prognose von 250.000 US-Dollar bis Ende 2025 fest und stellte für den Privacy-Coin Zcash einen Kurs von 10.000 US-Dollar in Aussicht.

Wer den jüngsten Rücksetzer am Krypto-Markt für einen Einstieg nutzen möchte, kann dies über Coinbase tun. Neukunden erhalten dort derzeit 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens denselben Betrag investieren.

Empfohlenes Video Bitcoin und Ethereum am Limit: Wo liegt der wahre Boden?