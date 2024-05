Kursverluste am Krypto-Markt – trotz ETF-Zulassungen

Es grenzt an ein Wunder: Auch Ethereum-Spot-ETFs sind nun in den USA zugelassen. Anders als bei Bitcoin kam es jedoch nicht zum großen Ansturm am Krypto-Markt.