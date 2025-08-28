- Der Kurs des hauseigenen Börsencoins Cronos (CRO) der Krypto-Börse Crypto.com kennt aktuell nur eine Richtung. In der letzten 24 Handelsstunden schoss der CRO-Kurs weiter gen Norden und notiert mit 0,35 US-Dollar 56 Prozent fester. Damit führt der Altcoin die Liste der Top-100 Kryptowährungen mit großem Abstand an.
- Im Wochenvergleich summiert sich das Kursplus damit auf 143 Prozent. Der Grund für die Kursexplosion ist im geplanten Aufbau einer Krypto-Treasury durch Donald Trumps Media & Technology Group zusammen mit Crypto.com und der Yorksville Acquisition Group zu sehen. Bis zu 6,3 Milliarden CRO, dem nativen Token der Cronos Blockchain, sollen zukünftig akkumuliert werden.
- Anleger honorieren die bullishe News und hievten den Kurs mit 0,38 US-Dollar auf den höchsten Wert seit April 2022. Zwar prallte der CRO-Kurs vorerst an dieser Widerstandsmarke gen Süden ab, bereits im Supportbereich um 0,312 US-Dollar könnte das Käuferlager versuchen den Kurs zu stabilisieren.
- Solange dieser Bereich verteidigt werden kann, ist der Blick unmittelbar weiter gen Norden gerichtet. Gelingt ein Tagesschlusskurs oberhalb des heutigen Tageshochs und CRO steigt weiter gen Norden, käme die nächste Zielmarke bei 0,44 US-Dollar in den Fokus.
- Zeigt sich der Kurs auch hier weiter bullish, ist mittelfristig ein Durchmarsch bis an das Verlaufshoch aus dem März 2022 bei 0,50 US-Dollar vorstellbar.
- Gelingt es der Käuferseite in der Folge auch diesen Resist nachhaltig zu durchstoßen, könnte Cronos perspektivisch bis an das maximale bullishe Kursziel bei 0,59 US-Dollar zulegen.
- Rutscht der Kurs hingegen zurück an die Unterstützungszone um 0,32 US-Dollar und kann sich hier nicht stabilisieren, ist mit einem Rücksetzer in Richtung 0,27 US-Dollar zu planen. Die Wahrscheinlichkeit eines Retests des Ausbruchsbereichs um das Vorjahreshoch zwischen 0,24 US-Dollar und 0,23 US-Dollar würde in der Folge weiter zunehmen.
- Gibt der CRO-Token bis in diese Zone nach, kommt es zu einer Richtungsentscheidung. Hier müssen die Bullen zur Stelle sein, um eine Korrekturausweitung bis mindestens 0,20 US-Dollar abzuwenden.
- Misslingt eine nachhaltige Kursumkehr gen Norden, wäre in der Folge ein Rücksetzer bis an das Ausbruchsniveau um 0,17 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Charttechnisch fungiert diese Unterstützungsmarke als maximales bearishes Kursziel.
