Nach dem Flash Crash vom Wochenende geben die Krypto-Kurse wieder Gas. Eine BTC-ECHO Umfrage enthüllt, worauf die Anleger jetzt setzen.

Krypto-Uptober: Macht jetzt Bitcoin oder doch Ethereum das Rennen?

Seit dem beeindruckenden Ethereum-Comeback im Juli 2025 nimmt das alte Krypto-Duell aus den Bullenmärkten 2017/18 sowie 2021 wieder an Fahrt auf. Wir haben die BTC-ECHO Leser gefragt: Wer wird im “Uptober” stärker performen, Bitcoin oder Ethereum?

Unabhängig vom jüngsten Flash Crash, der den Krypto-Markt am Wochenende erschütterte, gilt der Oktober als traditionell besonders bullisher Monat für digitale Assets.

Nach Angaben von CoinGlass konnte die Krypto-Leitwährung Bitcoin durchschnittlich um 20,3 Prozent zulegen, während es beim Herausforderer Ethereum nur 4,35 Prozent waren. Daran gemessen fällt das Ergebnis der BTC-ECHO Umfrage erstaunlich eng aus.

Von den über 11.500 Umfrageteilnehmern haben sich 50 Prozent zugunsten von Bitcoin ausgesprochen, wohingegen immerhin 41 Prozent auf die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum setzen. 9 Prozent der Teilnehmer enthielten sich angesichts dieses Kopf-an-Kopf-Rennens.

Nach den Trumpschen Zolldrohungen gegen China war der Bitcoin-Kurs am späten Freitagabend kurzzeitig auf 105.000 US-Dollar abgerauscht. Ethereum fiel auf knapp 3.500 US-Dollar. Inzwischen setzte aber eine breite Erholungsrallye am Krypto-Markt ein.

Wenn ihr den Kursrücksetzer nutzen und in Bitcoin oder Ethereum investieren wollt, könnt ihr unter anderem auf Bitpanda, die einsteigerfreundliche und MiCA-lizenzierte Krypto-Börse aus Österreich zurückgreifen.

