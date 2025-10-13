App herunterladen
BTC-ECHO
BTC-ECHO Umfrage Krypto-Uptober: Macht jetzt Bitcoin oder doch Ethereum das Rennen?

Nach dem Flash Crash vom Wochenende geben die Krypto-Kurse wieder Gas. Eine BTC-ECHO Umfrage enthüllt, worauf die Anleger jetzt setzen.

Tobias Zander
Eine goldene Schachfigur mit einem Bitcoin-Symbol und eine silberne Schachfigur mit einem Ethereum-Symbol stehen sich auf einem Schachbrett gegenüber und symbolisieren einen strategischen Kampf in der Welt der Kryptowährungen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Das Krypto-Duell der Extraklasse ist zurück
  • Seit dem beeindruckenden Ethereum-Comeback im Juli 2025 nimmt das alte Krypto-Duell aus den Bullenmärkten 2017/18 sowie 2021 wieder an Fahrt auf. Wir haben die BTC-ECHO Leser gefragt: Wer wird im “Uptober” stärker performen, Bitcoin oder Ethereum?
  • Unabhängig vom jüngsten Flash Crash, der den Krypto-Markt am Wochenende erschütterte, gilt der Oktober als traditionell besonders bullisher Monat für digitale Assets.
  • Nach Angaben von CoinGlass konnte die Krypto-Leitwährung Bitcoin durchschnittlich um 20,3 Prozent zulegen, während es beim Herausforderer Ethereum nur 4,35 Prozent waren. Daran gemessen fällt das Ergebnis der BTC-ECHO Umfrage erstaunlich eng aus.
Eine Krypto-Umfrage zeigt, dass 50 % für Bitcoin und 41 % für Ethereum stimmen, wenn es darum geht, welche Währung im Uptober besser abschneiden wird; 11.551 Stimmen wurden abgegeben.
  • Von den über 11.500 Umfrageteilnehmern haben sich 50 Prozent zugunsten von Bitcoin ausgesprochen, wohingegen immerhin 41 Prozent auf die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum setzen. 9 Prozent der Teilnehmer enthielten sich angesichts dieses Kopf-an-Kopf-Rennens.
  • Nach den Trumpschen Zolldrohungen gegen China war der Bitcoin-Kurs am späten Freitagabend kurzzeitig auf 105.000 US-Dollar abgerauscht. Ethereum fiel auf knapp 3.500 US-Dollar. Inzwischen setzte aber eine breite Erholungsrallye am Krypto-Markt ein.

Wenn ihr den Kursrücksetzer nutzen und in Bitcoin oder Ethereum investieren wollt, könnt ihr unter anderem auf Bitpanda, die einsteigerfreundliche und MiCA-lizenzierte Krypto-Börse aus Österreich zurückgreifen.

Quellen

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
