- Ein anonymer Krypto-Investor hat mit einer Ethereum-Long-Position auf der dezentralen Börse Hyperliquid binnen vier Monaten aus einer Anfangsinvestition von 125.000 US-Dollar einen vorübergehenden Buchgewinn von rund 43 Millionen US-Dollar erzielt.
- Dies geht aus einer Analyse der Blockchain-Datenplattform Lookonchain hervor.
- Laut Lookonchain reinvestierte der Trader kontinuierlich sämtliche Profite in seine Position und baute so eine Gesamtposition von 303 Millionen US-Dollar auf.
- Allerdings hat der Trader zu hoch gepokert und den Großteil seiner Millionen wieder verloren, als der Kurs einbrach.
- Mit immerhin 6,86 Millionen US-Dollar – eine 55-fache Rendite auf das eingesetzte Kapital – schloss der Trader seine Position am heutigen 18. August.
- Ethereum ist in den letzten 30 Tagen um rund 21 Prozent gestiegen, in den letzten 24 Stunden aber wieder um fünf Prozent gefallen.
- Der Kurs stand bereits kurz vor dem Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Wie es jetzt mit ETH weitergeht, lest ihr hier: Ethereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?
