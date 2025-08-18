App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
4.08 T $
Bitcoin-Kurs116,373.00 $-1.13%
Ethereum-Kurs4,362.34 $-2.57%
XRP-Kurs3.07 $-0.89%
Cardano-Kurs0.919303 $-3.87%
Solana-Kurs183.68 $-4.55%
Dogecoin-Kurs0.223618 $-4.12%
BNB-Kurs844.77 $-1.02%
Polkadot-Kurs3.94 $-3.49%
IOTA-Kurs0.202511 $-3.53%
Official Trump-Kurs9.08 $-2.40%
TRON-Kurs0.349570 $-0.89%
Stellar-Kurs0.415347 $-2.73%

55x Krypto-Trader macht aus 125.000 über 43 Millionen USD – und verliert fast alles

Ein Krypto-Trader macht aus 125.000 US-Dollar in vier Monaten 43 Millionen – verliert jedoch durch einen Kursrückgang fast den gesamten Gewinn.

Dominic Döllel
Teilen
Ethereum-Kurs4,362.34 $-2.57 %
Bitcoin kaufen
Eine Krypto-Münze mit dem Ethereum-Logo und dem Wort "Ethereum" ruht auf einer kastanienbraunen Oberfläche vor einem kräftigen roten Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Krypto-Trader zog bei knapp sieben Millionen die Reißleine
  • Ein anonymer Krypto-Investor hat mit einer Ethereum-Long-Position auf der dezentralen Börse Hyperliquid binnen vier Monaten aus einer Anfangsinvestition von 125.000 US-Dollar einen vorübergehenden Buchgewinn von rund 43 Millionen US-Dollar erzielt.
  • Dies geht aus einer Analyse der Blockchain-Datenplattform Lookonchain hervor.
  • Laut Lookonchain reinvestierte der Trader kontinuierlich sämtliche Profite in seine Position und baute so eine Gesamtposition von 303 Millionen US-Dollar auf.
  • Allerdings hat der Trader zu hoch gepokert und den Großteil seiner Millionen wieder verloren, als der Kurs einbrach.
  • Mit immerhin 6,86 Millionen US-Dollar – eine 55-fache Rendite auf das eingesetzte Kapital – schloss der Trader seine Position am heutigen 18. August.
  • Ethereum ist in den letzten 30 Tagen um rund 21 Prozent gestiegen, in den letzten 24 Stunden aber wieder um fünf Prozent gefallen.
  • Der Kurs stand bereits kurz vor dem Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Wie es jetzt mit ETH weitergeht, lest ihr hier: Ethereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen

Quelle

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Stellar XLM Ripple
350 Prozent Rendite in nur einem JahrDas bessere Ripple? Warum Stellar Lumens 2025 durchstarten könnte
Mining-Geräte
Alternative Investmentchance?Die größten Risiken beim Altcoin-Mining im Überblick
Eine goldene Bitcoin-Münze auf verschiedenen Euro-Banknoten, darunter 10- und 20-Euro-Scheine, verdeutlicht den wachsenden Einfluss von Kryptowährungen in der heutigen Finanzlandschaft.
Bitcoin statt EuroKrypto als Gehalt: Welche Steuerfallen du kennen solltest
POL (ex-MATIC)
0.251080 $
1.06%
OKB
119.70 $
0.63%
First Digital USD
0.999559 $
0.20%
Monero
269.15 $
0.06%
Ethena USDe
1.00 $
0.03%
Ethena Staked USDe
1.19 $
0.03%
USD1
1.00 $
0.03%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.01%
USDtb
0.999840 $
0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
Sky
0.072103 $
-6.91%
Kinetiq Staked HYPE
43.69 $
-6.49%
Injective
14.48 $
-6.32%
Pi Network
0.361158 $
-6.16%
Hyperliquid
43.64 $
-6.12%
KuCoin
12.43 $
-6.01%
Avalanche
23.82 $
-5.67%
Render
3.77 $
-5.31%
SPX6900
1.44 $
-5.28%
NEAR Protocol
2.59 $
-5.26%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren