- Statt der erhofften Krypto-Weihnachtsrallye müssen Anleger den nächsten umfassenden Kursrückgang verkraften. In der Nacht zum Montag fällt der Bitcoin-Kurs zeitweise bis zur 88.000 US-Dollarmarke zurück – und reißt erneut den gesamten Markt mit nach unten.
- Inzwischen konnte die Krypto-Leitwährung etwas Boden gut machen, doch befindet sich mit 89.800 US-Dollar noch immer 1,8 Prozent unter dem Vorwochenniveau. Der Fear & Greed Index zeigt nurmehr 16 Punkte an und befindet sich somit deutlich im Bereich der “extremen Angst”. Die Zuversicht der Anleger scheint endgültig zu schwinden.
- Verantwortlich für den jüngsten Kursrückgang zeichnet eine globale Geldpolitik, die weniger expansiv ausfällt, als viele Krypto-Investoren erwarteten. Die US-Notenbank (Fed) senkte zwar am vergangenen Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte auf die Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent, doch ein weiterer Zinsschritt im Januar könnte ausbleiben.
- Die japanische Notenbank wiederum könnte ihren Leitzins in dieser Woche um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent erhöhen – das höchste Zinsniveau seit drei Jahrzehnten. Steigende japanische Anleiherenditen dämpften zuletzt die Risikobereitschaft der Anleger und belasteten indirekt auch die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co.
- Fraglich bleibt, ob die Spot ETFs neuen Rückenwind für den Krypto-Markt bringen können. In der zurückliegenden Handelswoche sammelten die Bitcoin-Indexfonds in den USA knapp 287 Millionen US-Dollar ein, die Ethereum-Produkte rund 209 Millionen US-Dollar. Frische Kursimpulse konnten diese moderaten Nettozuflüsse jedoch nicht setzen.
- Im Moment des Schreibens handelt Ethereum bei 3.130 US-Dollar, was dem Niveau aus dem zurückliegenden Juli entspricht. XRP rutscht trotz starker ETF-Zahlen unter 2 US-Dollar, eine psychologisch wichtige Marke.
- Einzig Tron gelingt unter den Top Altcoins ein positives Ergebnis gegenüber dem Vortag, denn der TRX-Kurs steigt um 2,7 Prozent auf 0,28 US-Dollar. Warum das Projekt von Justin Sun nicht ganz unproblematisch ist, lest ihr hier: “Das unsichtbare Krypto-Kartell“.
