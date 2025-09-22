App herunterladen
Showdown in Südkorea Krypto-Duell zwischen XRP und Bitcoin

Obwohl der XRP-Kurs korrigiert, schmilzt die Bitcoin-Dominanz in Südkorea dahin. In welchen Bereichen der Ripple-Coin jetzt vorbeiziehen könnte.

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs112,490.00 $-2.55 %
Physische XRP-Münzen liegen auf einer spiegelnden Oberfläche, während im Hintergrund ein digitaler Kerzenchart mit grünen und rosa Balken erscheint.

Beitragsbild: Shutterstock

 | In Südkorea rückt XRP immer dichter an Bitcoin heran
  • Die Euphorie über den Start des ersten XRP Spot ETFs in den USA scheint vorerst verflogen, denn im Rahmen der Krypto-Marktkorrektur fällt auch der Ripple-Coin auf 2,85 US-Dollar. Das entspricht einem Kursverlust von 5 Prozent gegenüber der Vorwoche.
  • Doch an anderer Stelle kann die drittgrößte Kryptowährung dafür umso stärker überzeugen. Neue On-Chain-Daten zeigen, dass XRP die langjährige Dominanz von Bitcoin in Südkorea herausfordert. Das Handelsvolumen ist dort traditionell sehr hoch.
  • Laut den Analysten von CryptoQuant entsprechen die XRP-Reserven der Krypto-Börse Upbit mittlerweile fast den BTC-Reserven. Damit sei Upbit “ein wichtiger Ausreißer” und ein Handelsplatz, der “für die zukünftige Nachfrage nach XRP zu beobachten ist”.
  • Derzeit beläuft sich der Wert der XRP-Reserven von Upbit auf rund 18 Milliarden US-Dollar, nur geringfügig weniger als die 20 Milliarden US-Dollar der Bitcoin-Bestände. Zum Vergleich: Die Ethereum-Reserven von Upbit sind nur knapp 5 Milliarden US-Dollar wert.
  • In der Vergangenheit gab es immer wieder Phasen mit außergewöhnlich hohem XRP-Handelsvolumen und -Aktivität auf der südkoreanischen Krypto-Börse. Sollte der Ripple-Coin seine starke Position auf Upbit halten, könnte dies ein bullishes Signal für XRP sein.
  • Am Donnerstag sprengte der erste US-amerikanische XRP Spot ETF von Rex Osprey die Rekorde und erzielte mit 38 Millionen US-Dollar Handelsvolumen das beste Day-One-Ergebnis 2025. Auch der Dogecoin ETF der gleichen Emittenten startete mit einem Erfolg.
  • Im Gegensatz zu klassischen ETF-Anträgen nutzten die beiden kooperierenden Firmen für ihren Ripple-Indexfonds die Struktur des Investment Company Act von 1940 (“40 Act”). Dadurch konnten sie den sonst oft langwierigen SEC-Genehmigungsprozess umgehen.
  • XRP ist auf Bitpanda handelbar. Nutzer und Nutzerinnen können die Kryptowährung dort sicher und mit niedrigen Gebühren kaufen und verkaufen.
Quellen

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
