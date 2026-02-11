- Ein Bundesrichter in Kalifornien hat den flüchtigen Daren Li in Abwesenheit zu 20 Jahren Haft und drei Jahren beaufsichtigter Freilassung verurteilt. Der Doppelstaatsbürger Chinas und von St. Kitts und Nevis war an einem internationalen Krypto-Investmentbetrug beteiligt. Es wurden fast 74 Millionen US-Dollar von US-Bürgern erbeutet.
- Laut US-Justizministerium koordinierte Li gemeinsam mit Komplizen ein Netzwerk, das von Betrugszentren in Kambodscha aus operierte. Die Täter kontaktierten ihre Opfer über soziale Medien, Telefonanrufe und Online-Dating-Plattformen und bauten gezielt romantische oder berufliche Beziehungen auf, um Vertrauen zu gewinnen.
- Anschließend wurden die Geschädigten auf täuschend echt wirkende Krypto-Webseiten gelockt oder durch fingierte Technik-Support-Szenarien zur Überweisung von Geldern bewegt.
- Von den insgesamt 73,6 Millionen US-Dollar wurden rund 59,8 Millionen US-Dollar über US-Scheinunternehmen gewaschen, bevor die Mittel in Kryptowährungen umgewandelt wurden.
- Li bekannte sich im November 2024 der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig, entfernte jedoch im Dezember seine elektronische Fußfessel und befindet sich seitdem auf der Flucht. Die US-Behörden betonen, dass sie gemeinsam mit internationalen Partnern daran arbeiten, Li festzunehmen und in die Vereinigten Staaten zurückzuführen.
- Der Fall gilt als weiteres Beispiel für sogenannte “Pig-Butchering”-Betrugsmodelle, die insbesondere in Südostasien organisiert werden und weltweit Milliardenschäden verursachen.
