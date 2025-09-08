App herunterladen
Hitzige Debatte Krypto-Analyst: “Ethereum ist am Sterben”

Ein Research Manager von Krypto-Analysehaus Messari ist der Ansicht, dass Ethereums Fundamentaldaten kollabieren und ETH dem Untergang geweiht ist – was steckt dahinter?

Johannes Dexl
Ein leuchtendes Ethereum-Logo ist über einem digitalen Binärcode und fluktuierenden Börsenkurven in Orangetönen zentriert und fängt die dynamische Energie der Kryptomärkte ein.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Während die SEC Ethereum als Rohstoff klassifiziert, sind sich einige Anleger da nicht so sicher
  • “AJC”, Research Manager bei Krypto-Analysehaus Messari löste am Wochenende auf X eine hitzige Debatte aus, nachdem er erklärt hatte, dass Ethereum “stirbt”.
  • In seinem Beiträg erklärte er, dass “Ethereums Fundamentals kollabieren”, da die Netzwerkgebühren im August nur 39,2 Millionen US-Dollar betrugen. Dies entspricht einem Rückgang von über 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr und etwa 20 Prozent gegenüber dem Vormonat.
  • ETH-Bullen verwiesen auf steigende Metriken wie App-Einnahmen, die Zahl aktiver Adressen sowie Transaktionen und die verbesserte Layer-2-Skalierung.
  • Henrik Andersson, Chief Investment Officer der Investmentfirma Apollo Crypto, ist ebenfalls der Ansicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass Ethereum dem Untergang geweiht ist. Er argumentiert, dass es immer noch “ein pulsierendes Ökosystem ist, mit Stablecoin-Angebot, Durchsatz und aktiven Adressen auf oder nahe dem Allzeithoch.”
  • “AJC” entgegnet: Die App-Einnahmen werden lediglich durch Circle und Tether getrieben, die anderen KPIs wirken sich nicht direkt auf den Wert von ETH aus und seien daher in diesem Zusammenhang irrelevant.
  • Der Krypto-Experte verteidigte seine Verwendung von Einnahmen zur Bewertung der Layer-1-Blockchain damit, dass diese der größte Nachfragetreiber von ETH seien und diese “gegen Null tendieren”.
  • Seine Kontrahenten argumentieren dagegen, dass Ethereum ähnlich wie Bitcoin als Rohstoff und nicht als Tech-Aktie bewertet – und damit nicht auf der Grundlage der Einnahmen – bewertet werden sollte.
  • Die Diskussion rund um das “monetäre Premium” von Layer-1-Token wie ETH und SOL ist ein andauernder Streitpunkt in der Krypto-Community.
  • Das Narrativ zugunsten einer hohen Bewertung wird aktuell durch Corporate Chains von Google, Stripe und Co. untergraben. Circles Arc wird beispielsweise USDC statt ETH für Transaktionsgebühren nutzen.
  • Ein großer Teil des Umsatzrückgangs von Ethereum ist auf das Dencun-Upgrade im März 2024 zurückzuführen, das die Transaktionsgebühren für Layer-2-Netzwerke massiv senkte.
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?

Quelle

@AvgJoesCrypto | X


