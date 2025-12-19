App herunterladen
BTC-ECHO
Erweiterung der Finanzierungsstruktur 

Klarna kooperiert mit Coinbase und setzt auf Stablecoins als neue Finanzierungsquelle

Klarna kooperiert mit Coinbase und setzt erstmals auf Krypto-Stablecoins. Warum USDC die Finanzierung der Digitalbank verändern könnte.

Tobias Zander
USDC-Kurs0.999781 $-0.01 %
Bitcoin kaufen
Klarna-Beflaggung vor der New Yorker Börse

Beitragsbild: Klarna

 | Klarna ist seit September börsennotiert in den USA
  • Klarna setzt erstmals auf Stablecoins als Finanzierungsquelle, wie aus einer BTC-ECHO vorliegenden Pressemitteilung hervorgeht. Der Zahlungsdienstleister integriert USDC in seine Kapitalstruktur und arbeitet dafür mit der Krypto-Börse Coinbase zusammen. Damit öffnet sich Klarna gezielt für Blockchain-basierte Finanzierungsmodelle.
  • Künftig will das Fintech kurzfristige Finanzierungen direkt in USDC von institutionellen Investoren aufnehmen. Das verschafft dem Unternehmen Zugang zu USD-ähnlicher Liquidität und erweitert den Investorenkreis über klassische Banken hinaus.
  • Erst Ende November verkündete die Firma überraschend den Launch des eigenen Stablecoin KlarnaUSD auf der neuen Stripe-Blockchain Tempo. Noch ist der Stablecoin aber nur in der Testumgebung live und nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich.
  • “Stablecoins verbinden uns mit einer völlig neuen Klasse institutioneller Investor:innen und eröffnen uns die Möglichkeit, unsere Finanzierungsquellen auf eine Weise zu diversifizieren, die vor wenigen Jahren noch nicht denkbar war”, erklärt Niclas Neglén, Chief Financial Officer von Klarna.
  • Klarna wählte Coinbase aufgrund seiner langjährigen und bewährten Expertise im Bereich digitaler Assets. Aktuell betreibt Coinbase die Krypto-Infrastruktur für mehr als 260 Unternehmen weltweit. Wenn ihr Bitcoin und Altcoins günstig handeln und euch einen 30 Euro in BTC Bonus sichern wollt, könnt ihr derzeit eine exklusive Promoaktion nutzen.
  • Allerdings befindet sich diese Form der Stablecoin-basierten Finanzierung noch in der Entwicklungsphase und ist klar getrennt von Klarnas verbraucher- und händlerorientierten Krypto- und Stablecoin-Initiativen, die das Unternehmen mit unverändertem Tempo im Jahr 2026 weiter vorantreiben will.
  • Die globale Digitalbank bietet flexible Zahlungsoptionen und verfügt über 114 Millionen aktiven Nutzer weltweit sowie 2,9 Millionen Transaktionen pro Tag. Seit dem 10. September 2025 ist die Klarna-Aktie zudem an der New York Stock Exchange gelistet.
