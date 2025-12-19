- Klarna setzt erstmals auf Stablecoins als Finanzierungsquelle, wie aus einer BTC-ECHO vorliegenden Pressemitteilung hervorgeht. Der Zahlungsdienstleister integriert USDC in seine Kapitalstruktur und arbeitet dafür mit der Krypto-Börse Coinbase zusammen. Damit öffnet sich Klarna gezielt für Blockchain-basierte Finanzierungsmodelle.
- Künftig will das Fintech kurzfristige Finanzierungen direkt in USDC von institutionellen Investoren aufnehmen. Das verschafft dem Unternehmen Zugang zu USD-ähnlicher Liquidität und erweitert den Investorenkreis über klassische Banken hinaus.
- Erst Ende November verkündete die Firma überraschend den Launch des eigenen Stablecoin KlarnaUSD auf der neuen Stripe-Blockchain Tempo. Noch ist der Stablecoin aber nur in der Testumgebung live und nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich.
- “Stablecoins verbinden uns mit einer völlig neuen Klasse institutioneller Investor:innen und eröffnen uns die Möglichkeit, unsere Finanzierungsquellen auf eine Weise zu diversifizieren, die vor wenigen Jahren noch nicht denkbar war”, erklärt Niclas Neglén, Chief Financial Officer von Klarna.
Klarna wählte Coinbase aufgrund seiner langjährigen und bewährten Expertise im Bereich digitaler Assets. Aktuell betreibt Coinbase die Krypto-Infrastruktur für mehr als 260 Unternehmen weltweit.
- Allerdings befindet sich diese Form der Stablecoin-basierten Finanzierung noch in der Entwicklungsphase und ist klar getrennt von Klarnas verbraucher- und händlerorientierten Krypto- und Stablecoin-Initiativen, die das Unternehmen mit unverändertem Tempo im Jahr 2026 weiter vorantreiben will.
- Die globale Digitalbank bietet flexible Zahlungsoptionen und verfügt über 114 Millionen aktiven Nutzer weltweit sowie 2,9 Millionen Transaktionen pro Tag. Seit dem 10. September 2025 ist die Klarna-Aktie zudem an der New York Stock Exchange gelistet.
