BTC-ECHO
Der Bitcoin-Kurs wird in den nächsten Jahren um 20.000 Prozent steigen – und alle Wertspeicher der Welt ersetzen. Das sagt BTC-Experte Jack Mallers.

David Scheider
Bitcoin-Kurs117,666.00 $1.75 %
Jack Mallers

Beitragsbild: picture alliance / Sipa USA | Travis Ball

 Jack Mallers gilt als Perma-Bulle
  • Jack Mallers war noch nie für Zurückhaltung bekannt. Bei seiner neuesten Kursprognose lehnt sich der Bitcoin-Serienentrepreneur aber besonders weit aus dem Fenster.
  • Gegenüber NYSE TV sagt Mallers: “Alles, was der Mensch besitzt, ist etwa 900 Billionen US-Dollar wert: Immobilien, der Aktienmarkt, Anleihen, Güter, Dienstleistungen – eben alles, was wir besitzen.” Die Hälfte dieser Güter nutzen wir, um zu sparen, so Mallers.
  • “Ich denke, dass Bitcoin diesen Markt schlucken wird. Das wäre ein Markt von 400 bis 500 Billionen US-Dollar.” Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Bitcoin lediglich 2,3 Billionen US-Dollar. Es gäbe demzufolge noch eine Menge Raum für Wachstum.
  • Genauer gesagt “100- bis 200-fach”. Sollte Bitcoin tatsächlich um das Hundertfache ansteigen, wäre ein BTC sage und schreibe 10 Millionen US-Dollar wert.
  • Diese Schätzung würde sich allerdings nur erfüllen, wenn Bitcoin wirklich alle anderen Wertspeicher vollkommen verdrängt. Dann gäbe es keine Fiatwährungen mehr, der Preis von Gold ergäbe sich nur noch aus seinem Industriewert und die Immobilienpreise würden ins Bodenlose fallen. Eine eher unrealistische Vorstellung.
  • Auch wenn 10 Millionen US-Dollar pro Bitcoin Wunschdenken sind, hat das digitale Gold in diesem Jahr noch enormes Wachstumspotenzial. Die Fed-Zinsentscheidung hat dem Krypto-Markt neues Leben eingehaucht.
  • Gegenüber BTC-ECHO kommentiert Josip Rupena, Gründer und CEO von Milo: “Niedrigere Zinsen kommen in der Regel sogenannten „risikoreichen“ Anlagen zugute, zu denen digitale Vermögenswerte und Aktien zählen. Wenn die Kreditkosten sinken und sich die Liquidität verbessert, fühlen sich Anleger oft wohler dabei, Kapital in diese Kategorien zu investieren.”
Das passiert jetzt mit Bitcoin & Altcoins – Fed-Entscheid heute!

Quelle

