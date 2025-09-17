- Die US-Notenbank senkt den Leitzins in den USA auf 4,25 Prozent. Das gab die Notenbank in einer Presseerklärung bekannt. Damit wird die an den Finanzmärkten schon seit Jahresbeginn heiß ersehnte geldpolitische Lockerung nun zur Realität.
- Der geldpolitische Kurswechsel war im Vorfeld von der Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet worden. Laut offiziellen Umfragewerten rechneten 94 Prozent der Befragten korrekt mit einem Zinsschritt, während 6 Prozent sogar zwei Zinsschritte erwarteten.
- Die erste Reaktion am Krypto-Markt fällt verhalten aus. Der Bitcoin-Kurs sinkt innerhalb eine Stunde um 0,5 Prozent auf 115.400 US-Dollar. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) steht bei 4.470 US-Dollar, was einen Kursverlust von 0,2 Prozent im gleichen Zeitraum bedeutet. XRP verliert 1,7 Prozent und handelt bei 3,00 US-Dollar.
- Ein wichtiger Grund für die von Fed-Chef Jerome Powell verkündete Leitzinssenkung dürfte die jüngste Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen sein. Zuletzt gab es gab 264.000 wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosengeld – der höchste Wert seit vier Jahren.
- Allerdings hatten die US-Verbraucherpreise im August zugelegt und waren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent gestiegen. Mit ihrem doppelten Mandat soll die Federal Reserve einerseits maximale Beschäftigung und andererseits Preisstabilität fördern.
- Die Fed könnte mit der Entscheidung ihre Politik der geldpolitischen Straffung endgültig beendet haben. Im Oktober und Dezember sollen weitere Zinsschritte erfolgen. US-Präsident Donald Trump kritisierte den Notenbankchef in den vergangenen Monaten harsch und nannte ihn Jerome “Too Late” Powell.
- Hintergrund ist die massive US-Staatsverschuldung in Rekordhöhe von 37 Billionen US-Dollar. Aufgrund des relativ hohen Leitzinses muss die US-Regierung im Jahr 2025 voraussichtlich 1,16 Billionen US-Dollar für die bloße Zinstilgung zahlen.
- Trotzdem hält die Fed den Leitzins höher als ihr europäisches Pendant in Frankfurt am Main. Der EZB-Leitzins liegt bei 2,0 Prozent und wurde in der Vorwoche nicht verändert. Für die Krypto-Kurse gilt jedoch die Ausrichtung der US-Notenbank als relevanter.
- Um 20:30 Uhr (MEZ) stellt sich der oberste US-Währungshüter traditionell den Fragen der Journalisten. Hier dürfte Powell seine Motivation detaillierter benennen. Die Pressekonferenz kann man live auf dem YouTube-Kanal der Federal Reserve verfolgen.
- Anleger müssen vorerst mit einer erhöhten Volatilität an den Märkten rechnen und sollten folgende Chartmarken bei Bitcoin im Auge behalten.
Empfohlenes Video
Das passiert jetzt mit Bitcoin & Altcoins – Fed-Entscheid heute!
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+