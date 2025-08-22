App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.89 T $
Bitcoin-Kurs112,062.00 $-1.00%
Ethereum-Kurs4,235.37 $-0.61%
XRP-Kurs2.80 $-3.36%
Cardano-Kurs0.827964 $-4.44%
Solana-Kurs178.52 $-2.86%
Dogecoin-Kurs0.210761 $-2.93%
BNB-Kurs846.65 $-0.33%
Polkadot-Kurs3.73 $-2.26%
IOTA-Kurs0.188316 $-3.21%
Official Trump-Kurs8.33 $-2.32%
TRON-Kurs0.353933 $0.71%
Stellar-Kurs0.384067 $-2.97%

Bis Ende 2025 IOTA-Prognose: So hoch steigt der Kurs laut ChatGPT-5

IOTA wirkt abgeschlagen, könnte aber ein Comeback erfahren. Diesen Kurs erwartet das neue OpenAI-Modell ChatGPT-5.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs112,062.00 $-1.00 %
Bitcoin kaufen
Ein schwarzer runder Button mit dem weißen IOTA-Kryptowährungslogo in der Mitte, umgeben von abstrakten digitalen, gepunkteten und wirbelnden Mustern – die den Innovationsgeist des IOTA-Upgrades widerspiegeln.

Beitragsbild: Shutterstock

 | IOTA hat eine schwere Zeit hinter sich
  • Angetrieben von wachsendem Interesse an der Tokenisierung von Maschinen-Ökosystemen konnte IOTA im laufenden Jahr wieder deutlich zulegen und sich als relevanter Player im Bereich des Internet of Things (IoT) positionieren. Trotz längerer Schwächephasen bleibt das Projekt technisch innovativ, etwa durch die Weiterentwicklung des Tangle-Netzwerks und die Integration in industrielle Pilotprojekte. Für Anleger könnte IOTA daher auch 2025 spannend bleiben.
  • Die Kursprognose des OpenAI-Modells GPT-5 fällt verhalten bullish aus: “IOTA könnte im optimistischen Szenario bis Ende 2025 die Marke von 0,60 US-Dollar erreichen”, heißt es. Dafür sprächen “der Fokus auf reale Anwendungsfälle in Industrie und Smart Cities, die Partnerschaften mit Unternehmen aus Automobil- und Energiebranche sowie die Fortschritte bei regulatorischer Klarheit in Europa“.
  • Aktuell notiert IOTA bei 0,20 US-Dollar, was bei einem Erreichen der Prognose einem Gewinn von mehr als 150 Prozent entspräche. Besonders spannend wäre eine breite industrielle Adoption des Netzwerks, beispielsweise in der Automobilindustrie. Sollte IOTA im Bereich maschinenbasierter Zahlungen (M2M) konkrete Marktanteile sichern, könnte dies die Nachfrage nach dem Token deutlich erhöhen.
  • Risiken bestehen jedoch: “IOTA ist nach wie vor stark abhängig von technischer Umsetzung und Akzeptanz im Industrieumfeld“, so GPT-5. Verzögerungen bei der Implementierung, Konkurrenz durch andere Layer-1-Protokolle oder regulatorische Unsicherheiten könnten die Rallye abbremsen.
  • Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 800 Millionen US-Dollar liegt IOTA zwar weit hinter den großen Protokollen wie Ethereum oder Solana, bleibt aber ein Nischenprojekt mit Potenzial für überdurchschnittliche Renditen im nächsten Zyklus.
Empfohlenes Video
Warum Bitcoin fällt – und wann die Wende kommt
IOTA kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in IOTA (MIOTA) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum IOTA (MIOTA) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Stapel physischer Bitcoin-Münzen wird vor einem verschwommenen ChatGPT-Logo mit grünen und lila Streifen im Hintergrund angezeigt.
In den nächsten 12 MonatenChatGPT, Claude und mehr: So bullish sind Top-KIs auf Bitcoin und Co.
Ein älterer Mann mit weißem Bart und Krone sitzt auf einem verzierten Stuhl und trägt ein Gewand mit Leopardenmuster, Goldschmuck, eine Halskette mit Dollarzeichen und ein Bitcoin-Medaillon vor einem rosa Hintergrund.
Alle wollen reich werden – keiner denkt daran, was dann kommtReich durch Bitcoin? Warum der Traum schnell zur Belastung wird
Ein Mann in Anzug und Krawatte spricht an einem Podium mit einem Namensschild, auf dem Klingbeil steht, und gestikuliert mit seinen Händen während einer Pressekonferenz mit automatisch gespeichertem Entwurf.
Krypto in DACHWie das Bundesfinanzministerium jetzt Krypto-Anleger ins Visier nimmt
OKB
220.53 $
9.20%
Gate
17.82 $
2.74%
Cronos
0.145365 $
2.52%
Kinetiq Staked HYPE
41.54 $
1.56%
Hyperliquid
41.50 $
1.37%
TRON
0.353933 $
0.71%
Ethena
0.634822 $
0.43%
Kaspa
0.085618 $
0.35%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.18%
KuCoin
12.47 $
0.16%
Chainlink
24.20 $
-7.26%
Monero
259.91 $
-4.91%
Pudgy Penguins
0.029316 $
-4.85%
Cardano
0.827964 $
-4.44%
Sky
0.065482 $
-4.07%
Render
3.44 $
-3.99%
Celestia
1.62 $
-3.69%
Sei
0.284736 $
-3.38%
XRP
2.80 $
-3.36%
Artificial Superintelligence Alliance
0.644373 $
-3.36%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren