- Angetrieben von wachsendem Interesse an der Tokenisierung von Maschinen-Ökosystemen konnte IOTA im laufenden Jahr wieder deutlich zulegen und sich als relevanter Player im Bereich des Internet of Things (IoT) positionieren. Trotz längerer Schwächephasen bleibt das Projekt technisch innovativ, etwa durch die Weiterentwicklung des Tangle-Netzwerks und die Integration in industrielle Pilotprojekte. Für Anleger könnte IOTA daher auch 2025 spannend bleiben.
- Die Kursprognose des OpenAI-Modells GPT-5 fällt verhalten bullish aus: “IOTA könnte im optimistischen Szenario bis Ende 2025 die Marke von 0,60 US-Dollar erreichen”, heißt es. Dafür sprächen “der Fokus auf reale Anwendungsfälle in Industrie und Smart Cities, die Partnerschaften mit Unternehmen aus Automobil- und Energiebranche sowie die Fortschritte bei regulatorischer Klarheit in Europa“.
- Aktuell notiert IOTA bei 0,20 US-Dollar, was bei einem Erreichen der Prognose einem Gewinn von mehr als 150 Prozent entspräche. Besonders spannend wäre eine breite industrielle Adoption des Netzwerks, beispielsweise in der Automobilindustrie. Sollte IOTA im Bereich maschinenbasierter Zahlungen (M2M) konkrete Marktanteile sichern, könnte dies die Nachfrage nach dem Token deutlich erhöhen.
- Risiken bestehen jedoch: “IOTA ist nach wie vor stark abhängig von technischer Umsetzung und Akzeptanz im Industrieumfeld“, so GPT-5. Verzögerungen bei der Implementierung, Konkurrenz durch andere Layer-1-Protokolle oder regulatorische Unsicherheiten könnten die Rallye abbremsen.
- Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 800 Millionen US-Dollar liegt IOTA zwar weit hinter den großen Protokollen wie Ethereum oder Solana, bleibt aber ein Nischenprojekt mit Potenzial für überdurchschnittliche Renditen im nächsten Zyklus.
