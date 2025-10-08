- Die britische Finanzaufsicht FCA hat das Verbot von Krypto-ETNs offiziell aufgehoben. Doch Privatanleger dürfen weiterhin nicht investieren. Ein Rückschlag, der das Vereinigte Königreich erneut ins regulatorische Abseits stellt.
- Laut Brancheninsidern hat die FCA das Verfahren verschleppt: Erst zwei Wochen vor dem geplanten Starttermin begann man, Prospekte für neue Produkte anzunehmen. Der tatsächliche Handel könnte sich nun bis Mitte Oktober verzögern.
- Kritiker sprechen von “bürokratischem Versagen unter dem Deckmantel des Anlegerschutzes”. Während Investoren in der EU und den USA längst Zugang zu regulierten Bitcoin- und Ethereum-ETNs haben, bleibt London ein Nebenschauplatz im globalen Krypto-Markt.
- Trotz der Panne sehen Experten wie 21Shares-CEO Russell Barlow darin einen wichtigen Schritt: Die Aufhebung des Verbots sei ein “Signal für langfristigen Fortschritt” und könnte Krypto-ETNs künftig sogar für steuerbegünstigte Anlageformen wie ISA und SIPP qualifizieren. Das sind populäre britische Anlage- und Vorsorgekonten.
- Die FCA verbot ab dem 6. Januar 2021 den Vertrieb, Verkauf und Handel von Krypto-Derivaten und Krypto-ETNs an Privatanleger in Großbritannien. Das Verbot galt nicht für professionelle oder institutionelle Investoren. Man begründete das Verbot mit dem hohen Risiko und der fehlenden Eignung solcher Produkte für Kleinanleger.
