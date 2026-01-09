Grayscale gründet neue Trusts: Kommen jetzt BNB und HYPE ETFs?

- Der Vermögensverwalter Grayscale hat laut staatlichen Unterlagen einen Schritt unternommen, um sein Krypto-Investmentangebot auszuweiten: In Delaware wurden neue “Statutory Trusts” gegründet, die mit potenziellen Produkten in Verbindung stehen könnten, die auf BNB und HYPE basieren. Den Unterlagen aus Delaware zufolge wurden die Trusts am Donnerstag registriert. Als Registered Agent ist die CSC Delaware Trust Company eingetragen.
- Solche Trust-Gründungen sind übliche vorbereitende Schritte von Asset Managern, die einen Start von börsengehandelten Fonds (ETFs) erwägen, noch bevor offizielle Anträge bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht werden. Sie stellen jedoch keine regulatorische Genehmigung dar und bestätigen nicht, dass bereits Anträge eingereicht wurden.
- Trotz der Registrierung hat Grayscale öffentlich nicht bestätigt, ob das Unternehmen ETF-Anträge im Zusammenhang mit den neu gegründeten Trusts einreichen will.
- Die Gründung eines Delaware-Trusts wird häufig eher als administrative Vorbereitung denn als regulatorischer Meilenstein betrachtet. Emittenten etablieren solche Vehikel typischerweise, um spätere Einreichungen zu vereinfachen, sobald sich Marktbedingungen und regulatorische Klarheit verbessern.
- Der Schritt erfolgt in einer Phase, in der der Vermögensverwalter einen optimistischen Ton für das kommende Jahr anschlägt – am Montag veröffentlichte Grayscale einen bullischen Research-Report. Bei Bitcoin und Ethereum ETFs kam es jüngst jedoch zu einer abrupten Trendwende mit massiven Abflüssen.
