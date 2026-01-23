- Nachdem GameStop ursprünglich beabsichtigt hatte, Bitcoin als festen Bestandteil seiner langfristigen Unternehmensreserven zu etablieren, deutet eine massive Verschiebung der Bestände nun auf eine plötzliche Kehrtwende hin.
- Laut der Analyseplattform CryptoQuant hat das Unternehmen seinen gesamten Bestand von 4.710 BTC zu Coinbase Prime transferiert, was am Markt üblicherweise als Signal für einen bevorstehenden Verkauf interpretiert wird.
- Sollte GameStop diese Coins tatsächlich veräußern, würde das Unternehmen voraussichtlich einen Verlust von etwa 85 Millionen US-Dollar realisieren. Die Bestände wurden im Mai 2025 zu einem Durchschnittspreis von 107.900 US-Dollar pro Bitcoin erworben, was einer ursprünglichen Investition von rund 504 Millionen US-Dollar entspricht.
- Dies stünde im starken Gegensatz zu der im letzten Jahr von CEO Ryan Cohen vorgestellten Vision, Kryptowährungen eine zentrale Rolle im Geschäftsmodell einzuräumen, etwa durch die Akzeptanz von Krypto-Zahlungen für Sammelkarten.
- Die Einzelhandelskette für Videospiele kämpft seit Jahren mit der Konkurrenz durch digitale Plattformen, erlebte jedoch 2021 einen beispiellosen Hype als Meme-Stock, bei dem Privatanleger auf der Jagd nach Shortsellern den Aktienkurs massiv nach oben trieben.
- Zwar dürfte die Nachricht das Sentiment am Krypto-Markt weiter belasten – Panik wäre jedoch fehl am Platz. Ein Verkauf von 4.710 Bitcoin hat bei einem täglichen Handelsvolumen von oft über 30 Milliarden US-Dollar nämlich kaum Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs.
