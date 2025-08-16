App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.03 T $
Bitcoin-Kurs117,735.00 $-0.88%
Ethereum-Kurs4,396.39 $-5.34%
XRP-Kurs3.12 $-0.19%
Cardano-Kurs0.909974 $-3.38%
Solana-Kurs186.26 $-4.07%
Dogecoin-Kurs0.227750 $-1.00%
BNB-Kurs829.48 $-1.73%
Polkadot-Kurs3.93 $-1.93%
IOTA-Kurs0.201158 $-0.07%
Official Trump-Kurs9.08 $-1.23%
TRON-Kurs0.350033 $-2.49%
Stellar-Kurs0.424928 $-1.01%

Weniger Hürden, mehr Klarheit Fed beendet Sonderprogramm für Banken mit Krypto-Geschäft

Die FED zieht ihr Sonderprogramm für Banken mit Krypto-Diensten zurück. Weniger Hürden, aber keine Abkehr von strenger Regulierung.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs117,735.00 $-0.88 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann im Anzug spricht auf einem Podium mit dem Siegel der US-Notenbank, vor amerikanischen Flaggen und Fahnen der Federal Reserve.

Beitragsbild: picture alliance

 | Jerome Powell ist der Chef der Fed – Donald Trump will ihn feuern
  • Die US-Notenbank stellt ihr 2023 gestartetes Novel Activities Supervision Program ein, das speziell auf Krypto- und Fintech-Aktivitäten in Banken zugeschnitten war. Betroffen waren unter anderem Dienstleistungen wie Krypto-Custody, Stablecoin-Angebote, Tokenisierung und Blockchain-basierte Zahlungsprojekte.
  • Die Fed wollte damals ein engeres Auge auf “neuartige Aktivitäten” werfen, um mögliche Risiken für das Bankensystem frühzeitig zu erkennen. Nach knapp zwei Jahren erklärt die Zentralbank nun, man habe ausreichend Erkenntnisse über Risikomanagement und Marktstrukturen gewonnen.
  • Künftig sollen diese Aktivitäten in die normale Bankenaufsicht integriert werden, ohne die bisherige Sonderbehandlung. Für Banken bedeutet das: weniger bürokratische Hürden, schnellere Genehmigungsprozesse und mehr Klarheit bei der Umsetzung neuer Krypto-Produkte.
  • Allerdings bleibt die regulatorische Kontrolle bestehen. Krypto-Angebote unterliegen weiterhin den gängigen Compliance- und Sicherheitstests. Beobachter sehen darin ein Signal, dass Krypto-Services inzwischen stärker im Mainstream angekommen sind und nicht mehr als exotisches Risiko gelten.
  • Für den US-Markt könnte das eine Belebung neuer Krypto-Produkte bedeuten, da Institute sich nicht mehr durch doppelte Kontrollstrukturen arbeiten müssen. Gleichzeitig zeigt der Schritt, dass die Fed Regulierung nicht lockert, sondern normalisiert: Krypto wird zum festen Bestandteil der Finanzaufsicht.
Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!

    Quelle:

    Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
    Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Ein Smartphone zeigt das Logo des NEAR-Protokolls auf seinem Bildschirm an, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm aus roten und blauen Balken im Hintergrund, das die Rolle der KI-Technologien im modernen Blockchain-Finanzwesen hervorhebt.
    Im Gespräch mit Illia PolosukhinNicht Ethereum oder Solana: Wieso Near Protocol die Blockchain für KI ist
    Bitcoin-Bullen haben derzeit den Erfolg auf ihrer Seite. Gehört man jedoch zu den Bären, die BTC kritisch sehen, helfen diese Investment-Strategien weiter.
    Gegen den Kryptomarkt wettenBitcoin-Bären: So positionierst du dich erfolgreich gegen BTC
    Ein Mann in blauem Anzug und roter Krawatte sitzt auf einem gemusterten Sessel und lächelt, während im Hintergrund ein verziertes goldenes Dekor, ein Kamin und ein Hauch von Bitcoin-Dekor zu sehen sind.
    Meinungs-ECHOKaufen? Nicht kaufen? Die Bitcoin-Reserve der USA im 24h-Chart
    OKB
    104.77 $
    11.23%
    Mantle
    1.27 $
    8.07%
    Flare
    0.024062 $
    4.19%
    Story
    5.66 $
    0.42%
    USDT0
    1.00 $
    0.10%
    Ethena Staked USDe
    1.19 $
    0.07%
    First Digital USD
    0.998267 $
    0.06%
    USD1
    1.00 $
    0.03%
    Ethena USDe
    1.00 $
    0.02%
    Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
    1.00 $
    0.02%
    Provenance Blockchain
    0.027727 $
    -7.14%
    Arbitrum
    0.477394 $
    -6.95%
    SPX6900
    1.46 $
    -6.37%
    Aave
    292.27 $
    -6.05%
    Mantle Staked Ether
    4,711.53 $
    -5.97%
    Liquid Staked ETH
    4,761.36 $
    -5.47%
    WETH
    4,393.43 $
    -5.45%
    StakeWise Staked ETH
    4,617.37 $
    -5.44%
    Injective
    14.21 $
    -5.44%
    Lido Staked Ether
    4,385.06 $
    -5.39%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren