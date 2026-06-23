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Marktmacht wächst 

Fast 5 Prozent aller Ethereum: Wie gefährlich wird BitMine noch?

BitMine zählt inzwischen zu den größten Ethereum-Investoren weltweit. Die Bestände des Unternehmens erreichen neue Rekordwerte.

Josip Filipovic
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Beitragsbild: Tom Lee

 | BitMine glaubt an Ethereum

BitMine Immersion Technologies baut seine Ethereum Position weiter aus. Das Unternehmen gab bekannt, mittlerweile 5,67 Millionen Coins zu halten. Allein in der vergangenen Woche wurden weitere 52.203 ETH erworben. Zusammen mit den vorhandenen Barreserven belaufen sich die gesamten Bestände auf rund 10,7 Milliarden US-Dollar.

Damit nähert sich BitMine seinem ambitionierten Ziel, langfristig fünf Prozent des gesamten Ethereum-Angebots zu kontrollieren. Nach eigenen Angaben wurden bereits 94 Prozent dieses Ziels erreicht. Rund 83 Prozent der ETH-Reserven werden gestakt und generieren damit zusätzliche Erträge. Neben Ethereum hält BitMine zudem 205 Bitcoin in seiner Bilanz.

Wer seine eigene ETH-Reserve ausbauen will, kann das auf Coinbase. Die Krypto-Börse bietet Neukunden 30 Euro in Bitcoin gratis, wenn mindestens die gleiche Summe investiert wurde.

BitMine setzt auf Ethereum

BitMine gilt derzeit als die größte Ethereum Treasury Company am Markt. Das Unternehmen verfolgt die Strategie, möglichst große ETH-Bestände aufzubauen und diese langfristig zu halten. Mit den jüngsten Zukäufen wurde die Position erneut deutlich ausgebaut.

“Die besten Jahre für Kryptowährungen liegen unserer Ansicht nach noch vor uns. Tokenisierung und die rasanten Fortschritte im Bereich der KI werden voraussichtlich ein exponentielles Nachfragewachstum für Blockchain und dezentrale und Kryptowährungen auslösen”, erklärte Thomas „Tom“ Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Trotz der aggressiven Akkumulationsstrategie bleibt die Entwicklung eng an den ETH-Kurs gekoppelt. Dieser notiert derzeit bei rund 1.644 US-Dollar und damit weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch.

Mit einem steigenden Ethereum-Kurs sollte sich auch die Aktie erholen / Quelle: TradingView

Auch die Aktie von BitMine konnte Anleger zuletzt nicht überzeugen. Das Papier notiert aktuell bei 15,86 US-Dollar und hat seit Jahresbeginn rund 49,15 Prozent an Wert verloren.

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