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Sorge am Krypto-Markt 

“Extreme Angst”: Warum erfahrene Bitcoin-Anleger jetzt einsteigen

Trotz anhaltender Angst verteidigt der Bitcoin-Kurs die 70.000 US-Dollarmarke. Was jetzt auf eine Chance für erfahrene Krypto-Investoren hindeutet.

Tobias Zander
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Eine Iran-Flagge und Soldaten, dazu eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Fotomontage I Shutterstock

 | Unter Bitcoin- und Krypto-Anlegern dominiert starker Pessimismus

Die Stimmung am Krypto-Markt bleibt angespannt und wird weiterhin von starker Unsicherheit geprägt. Das bestätigt der Fear and Greed Index, welcher als wichtigstes Bitcoin-Stimmungsbarometer gilt und seit rund zwei Monaten im Bereich “extremer Angst” verharrt. Zuletzt rutschte der Wert erneut auf 8 und damit in die tiefrote Zone ab, nachdem Bitcoin am gestrigen Sonntag gemeinsam mit vielen Altcoins korrigierte. Zwar kann sich die größte Kryptowährung derzeit wieder oberhalb der Marke von 70.000 US-Dollar halten, doch ein nachhaltiger Ausbruch nach oben bleibt aus.

Der Index berücksichtigt unter anderem Volatilität, Handelsvolumen, Markttrends sowie Daten aus sozialen Medien und Suchanfragen. Anfang des Jahres lag der Wert noch deutlich höher, ehe die Marktstimmung im Zuge der Krypto-Korrektur kippte. Was Anleger jedoch nicht vergessen sollten: Historisch betrachtet können solche Phasen durchaus als Kontraindikator wirken, da längere Angstperioden häufig den Boden eines Crashs oder Bärenmarktes signalisierten.

Bitcoin kaufen, wenn die Kanonen donnern

Nach starken Bitcoin-Rücksetzern folgten oft deutliche Erholungen, von denen vor allem diejenigen profitierten, die zuvor die Ruhe bewahrten und investiert blieben oder ihre BTC-Positionen gar erhöhten. Nach dem Covid-Crash im März 2020 fiel der Kurs beispielsweise auf rund 5.000 US-Dollar – wer damals mutig war und kaufte, liegt heute noch immer mehr als 1.300 Prozent im Plus. Auch wenn der Fear and Greed Index kein verlässliches Einzelsignal darstellt, liefert er also wertvolle Hinweise auf übertriebene Marktstimmungen.

Wer unsichere Zeiten als Chance begreift und schrittweise investiert, kann langfristig seine individuelle Rendite aufbessern. Die Krypto-Börse Coinbase bietet Neukunden derzeit einen zusätzlichen 30 Euro in BTC Bonus. Einfach registrieren und Sats stacken.

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