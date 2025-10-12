App herunterladen
BitMine kauft ETH nach Ethereum-Bulle Tom Lee: Crash eine “Kaufgelegenheit”

Tom Lee, Chairman von Ethereum-Treasury-Unternehmen BitMine, sieht in dem jüngsten Crash einen günstigen Einstiegszeitpunkt.

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs3,815.44 $-0.51 %
Ein goldener Ethereum Classic Coin ruht auf einem Hintergrund, der rote Finanzgraphen und Börsendaten anzeigt, was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit während des jüngsten Krypto-Crashs hindeutet.

Beitragsbild: Shutterstock

 | ETH stürzte am Freitagabend kurzzeitig auf unter 3.600 U-Dollar ab
  • Nachdem US-Präsident Donald Trump zusätzliche Zölle gegen China angekündigt hatte, erlebte der Krypto-Markt am Freitagabend den größten Crash seiner Geschichte.
  • Das größte Ethereum-Treasury-Unternehmen BitMine hat nun ETH nachgekauft. Dies berichtet Krypto-Analyseplattform Lookonchain. Demnach hat das Unternehmen weitere 27.256 ETH für über 104 Millionen US-Dollar gekauft.
  • In einem Interview erklärte Tom Lee, der Chairman von BitMine, währenddessen, dass der jüngste Crash ein “guter Flush” war und “der Markt wahrscheinlich in einer Woche steigen wird”.
  • Falls es keine strukturelle Änderung geben wird, sieht Lee aktuell eine “Kaufgelegenheit”. Als Grund für seine bullische These führt er unter anderem den Spike des Volatilitätsindex VIX an.
  • In der Vergangenheit stellten sich diese Momente tatsächlich meist als die besten Kaufgelegenheiten heraus. Auch dieses Mal hat sich fundamental am Investment-Narrativ der großen Coins wenig geändert.
  • Möchtest du den Crash nutzen und Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
