- Nachdem US-Präsident Donald Trump zusätzliche Zölle gegen China angekündigt hatte, erlebte der Krypto-Markt am Freitagabend den größten Crash seiner Geschichte.
- Das größte Ethereum-Treasury-Unternehmen BitMine hat nun ETH nachgekauft. Dies berichtet Krypto-Analyseplattform Lookonchain. Demnach hat das Unternehmen weitere 27.256 ETH für über 104 Millionen US-Dollar gekauft.
- In einem Interview erklärte Tom Lee, der Chairman von BitMine, währenddessen, dass der jüngste Crash ein “guter Flush” war und “der Markt wahrscheinlich in einer Woche steigen wird”.
- Falls es keine strukturelle Änderung geben wird, sieht Lee aktuell eine “Kaufgelegenheit”. Als Grund für seine bullische These führt er unter anderem den Spike des Volatilitätsindex VIX an.
- In der Vergangenheit stellten sich diese Momente tatsächlich meist als die besten Kaufgelegenheiten heraus. Auch dieses Mal hat sich fundamental am Investment-Narrativ der großen Coins wenig geändert.
- Möchtest du den Crash nutzen und Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
