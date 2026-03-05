App herunterladen
ETH-Anleger macht Kasse 

Ethereum-Wallet aus 2015 erwacht: Aus 30 wurden 295.000 US-Dollar

Ein Ethereum-Wallet aus dem Jahr 2015 war fast ein Jahrzehnt inaktiv. Jetzt fließen 50 ETH zu Kraken. Die Community rätselt: Zugang verloren oder diszipliniertes HODLn?

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs2,085.21 $-4.46 %
Laut dem Analyseunternehmen Arkham kaufte ein seit 2015 bestehendes Ethereum-Wallet damals rund 100 ETH für etwa 30 US-Dollar und blieb anschließend nahezu zehn Jahre lang inaktiv. Bei heutigen Kursen entsprechen diese einem Wert von rund 295.000 US-Dollar.

Uralt-Investor verkauft ETH

Nun kam jedoch Bewegung in die Bestände: On-Chain-Daten zufolge flossen 50 ETH im Gegenwert von etwa 95.000 US-Dollar an die Krypto-Börse Kraken, was auf eine mögliche Liquidation hindeutet. Im Wallet verbleiben demnach noch 49,89 ETH, aktuell rund 106.000 US-Dollar wert.

Während man angesichts der langen Inaktivität meinen könnte, dass der Nutzer den Zugang verloren hatte, deutet die Tatsache, dass er lediglich einen Teil der Bestände verkauft hat eher auf ein bewusstes HODLn hin.

Bitcoin-Rallye dank ETFs – Chance bei Altcoins?

Bei Bitcoin sorgen die anhaltend hohen ETF-Zuflüsse derweil für eine bemerkenswerte BTC-Rallye. Altcoins zeigen sich währenddessen verhältnismäßig blass. Analog zur verhaltenen Kursentwicklung bekommen sie auch kaum Aufmerksamkeit. Santiment sieht genau darin nun eine große Chance. Das Analysehaus erklärt: “Historisch gesehen beginnen in solchen Momenten die Rallyes”.

Du möchtest die aktuellen Einstiegskurse nutzen? Bei Coinbase kannst du Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.

