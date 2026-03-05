Während Bitcoin sich langsam wieder oberhalb von 70.000 US-Dollar etabliert, denken weiterhin nur wenige Anleger an Altcoins. Ist genau das die Chance?

Altcoin-Season: “Historisch gesehen beginnen in solchen Momenten die Rallyes”

Laut der Sentiment-Plattform Santiment haben die Erwähnungen von Altcoins in den sozialen Medien den niedrigsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Wie in vergangenen Bärenmärkten fokussieren sich Anleger zunächst auf die Krypto-Leitwährung als Taktgeber.

Daten des Krypto-Unternehmens zeigen, dass die “soziale Dominanz von Altcoins”, welche an den wöchentlichen Erwähnungen von “Altseason” gemessen wird, in der Woche zum 27. Februar bei 33 lag. Zum Vergleich: Im Juli 2025 lag dieser Wert bei 750.

Die weltweiten Suchdaten von Google zeigen ein ähnliches Muster. Der Begriff “Altcoins” erreichte Ende Februar einen Wert von 4 von 100, verglichen mit einem Wert von 100 Mitte August.

Desinteresse als bullisches Signal?

Santiment erklärte, dass das mangelnde Interesse an ETH, SOL, XRP und Co. ein bullisches Signal sein könnte. “Historisch gesehen sind Momente wie diese, in denen das soziale Interesse extrem niedrig ist, der Zeitpunkt, an dem Rallyes beginnen”.

Der Altcoin Season Index von CoinMarketCap weist währenddessen einen Wert von 34 von 100 aus. Der Index wechselt basierend auf der Performance der 100 wichtigsten Altcoins im Vergleich zu Bitcoin in den letzten 90 Tagen zwischen “Altcoin Season” und “Bitcoin Season”. Auch nach der jüngsten Bitcoin-Rallye blieben Altcoins überraschend blass.

Das Analysehaus warnt jedoch vor voreiligen Schlüssen: “Dies ist keineswegs ein perfektes Trading-Signal, und Desinteresse an Altcoins rechtfertigt nicht unbedingt einen bevorstehenden Anstieg.”

