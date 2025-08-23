- Darauf haben Ether-Anleger lange gewartet: Ethereum erreichte im gestrigen Handelsverlauf ein neues Allzeithoch knapp unter 4.900 US-Dollar. Auf Tagessicht liegt die zweitgrößte Kryptowährung fast zehn Prozent im Plus. Der Weg zur 5.000er Marke scheint allmählich geebnet.
- Auslöser für den deutlichen Kursanstieg war eine überraschend dovishe Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole, welche die Erwartungen einer US-Zinssenkung im September in die Höhe schnellen hat lassen – und damit möglicherweise den Grundstein für eine Altcoin-Season legte.
- Die Umstände für eine Ether-Rallye stehen jedoch bereits seit Wochen günstig. Die Spot-Ethereum-ETFs konnten in den vergangenen Wochen Inflows in Milliardenhöhe verbuchen. Allein am 11. August floss über eine Milliarde US-Dollar in die Anlageprodukte von BlackRock und Co. – ein neuer Rekord. Zeitweise verzeichneten die ETH-Fonds fast sechsmal so hohe Zuflüsse wie die Bitcoin-ETFs.
- Daneben sind es die Ethereum-Treasury-Investments von Unternehmen wie BitMine, Sharplink Gaming und Co., die dem Kurs zuletzt Aufwind verliehen.
- Nicht zuletzt macht sich der Aufwärtstrend auch in steigenden On-Chain-Aktivität bemerkbar. Die Transaktionen im Ethereum-Netzwerk stiegen in den letzten 30 Tagen um 60 Prozent, wie Daten von Nansen zeigen. Die Anzahl der aktiven Adressen ist in dem Zeitraum um 24 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Solana verzeichnete sowohl hinsichtlich aktiver Adressen als auch bei den Transaktionen leichte Rückgänge.
- Nachdem Bitcoin den Takt am Krypto-Markt in den vergangenen Monaten angab, könnte Ethereum nun vermehrt ins Rampenlicht rücken. BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes rechnet mit einem explosiven Anstieg des Ethereum-Kurses auf 10.000 bis 20.000 US-Dollar noch in diesem Zyklus. Der Krypto-Milliardär setzt dabei auf charttechnische Stärke: “Der Chart sagt, es geht höher – dagegen kann man nicht ankämpfen.”
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen
Quellen
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
OKB
207.83 $
-4.35%
Fasttoken
4.53 $
-0.19%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.998854 $
-0.15%
Tether
0.999561 $
-0.03%
Ethena USDe
1.00 $
-0.03%
USDT0
0.999621 $
-0.03%
Polygon Bridged USDT (Polygon)
0.999470 $
-0.03%
USDS
0.999522 $
-0.02%
USD1
0.999141 $
-0.02%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%