Haji-Ioannou treibt die Mainstream Adoption voran EasyJet-Gründer startet neue Krypto-App

Der EasyJet-Gründer Stelios Haji-Ioannou launcht eine Bitcoin Trading App. Wie er Krypto kostengünstig in den Mainstream bringen will.

Bitcoin-Kurs110,913.00 $-1.52 %
 | Erst EasyJet, jetzt EasyBitcoin: Stelios Haji-Ioannou will die Krypto-Branche aufmischen
  • Vor dreißig Jahren gründete Sir Stelios Haji-Ioannou die erfolgreiche Billig-Airline EasyJet, die bis heute den Kern seines Unternehmensimperiums darstellt. Nun will er offenbar die Krypto-Branche erobern, indem er eine neue “Easy”-Marke startet: EasyBitcoin.
  • “Zu lange fühlte sich das Investieren in Bitcoin wie ein exklusiver Club an, der für die breite Öffentlichkeit aufgrund sehr hoher Transaktionskosten unerreichbar war”, erklärt Haji-Ioannou seine Motivation bei der Vorstellung von EasyBitcoin.
  • Außerdem hätte der zweite Wahlsieg von Donald Trump das Vertrauen der Anleger in Krypto-Assets deutlich erhöht, wovon Plattformen wie die seine profitieren könnten.
  • Durch niedrige Gebühren soll seine Krypto-App nun die Mainstream Adoption beschleunigen. Nutzer können Bitcoin kaufen und gleichzeitig Prämien verdienen, darunter einen Willkommensbonus von 1 Prozent und eine jährliche Rendite von 4,5 Prozent auf Guthaben in US-Dollar.
  • Simon McLoughlin, Geschäftsführer des EasyBitcoin-Partners Uphold, erklärte, dass die Initiative speziell auf Neulinge abzielt, die noch zögern, in den Krypto-Markt einzusteigen.
  • Das Belohnungssystem werde sich als “perfekter Anreiz für den großen Teil der Bevölkerung erweisen, der Bitcoin zwar bereits kennt, aber noch nicht den Sprung gewagt hat”, meint McLoughlin.
  • Ob EasyBitcoin den Krypto-Markt ähnlich erfolgreich erschließen kann wie EasyJet die Luftfahrtbranche, bleibt abzuwarten. Mit Binance oder Coinbase, aber auch BTC-Only-Anbietern wie Strike, Relai oder 21Bitcoin sieht sich der Neuling einer starken Konkurrenz gegenüber.
Quellen

Das könnte dich auch interessieren