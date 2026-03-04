Welche Kryptowährung präferiert die Künstliche Intelligenz. Eine neue Untersuchung ging dieser Frage auf den Grund.

Diese Kryptowährung präferieren die KI-Modelle von Claude, OpenAI und Co.

Diese Kryptowährung präferieren die KI-Modelle von Claude, OpenAI und Co.

Modelle der Künstlichen Intelligenz würden lieber Bitcoin als Fiatgeld halten. Das zeigt eine neue Untersuchung des Bitcoin Policy Institute. In 9.072 kontrollierten Szenarien mit insgesamt 36 Modellen von sechs Anbietern (unter anderem Anthropic, Google, OpenAI und xAI) war Bitcoin in 48,3 Prozent der Antworten das bevorzugte Geld.

Die Studie ergab, dass Anthropic-Modelle im Durchschnitt eine Bitcoin-Präferenz von 68 Prozent aufwiesen. OpenAI-Modelle lagen bei durchschnittlich 26 Prozent, Google bei 43 Prozent und xAI bei 39 Prozent.

Bitcoin und Stablecoins konnten die anderen Formen von Geld klar abhängen |

Quelle: Bitcoin Policy Institute

Bitcoin vs. Stablecoins

Besonders deutlich fällt das Ergebnis bei der Frage nach der Wertaufbewahrung über mehrere Jahre aus. Hier entschieden sich 79,1 Prozent für die größte Kryptowährung. Für alltägliche Zahlungen, Dienstleistungen, Micropayments und grenzüberschreitende Transfers lagen dagegen Stablecoins vorn. Sie wurden in 53,2 Prozent der Antworten gewählt, während Bitcoin hier auf 36,0 Prozent kam.

Bemerkenswert ist, dass kein einziges der 36 Modelle Fiatwährungen wie Euro oder US-Dollar als Top-Präferenz wählte. Insgesamt entfielen laut Studie mehr als neunzig Prozent der Antworten auf “digital-native” Instrumente wie Bitcoin, Stablecoins oder tokenisierte Assets. Bitwise-Manager Jeff Park lieferte auf X eine mögliche Erklärung für die Stablecoin-Dominanz bei Zahlungen: “Stablecoins könnten eingefroren werden, Bitcoin nicht.”

People keep asking, “Why not stablecoins”?



The most obvious explanation is actually quite simple: stablecoins can be frozen, Bitcoin can’t https://t.co/NtAh65EIJm — Jeff Park (@dgt10011) March 3, 2026

Gleichzeitig weist das Bitcoin Policy Institute daraufhin, dass die Ergebnisse keine reale Adoption widerspiegeln, sondern Muster in Trainingsdaten. Zudem sei es möglich, dass das konkrete Framing der Prompts das Ergebnis verzerrt habe.

Zuletzt konnte in der Schnittstelle zwischen KI und Krypto insbesondere die Blockchain von Near Protocol für Aufmerksamkeit sorgen. NEAR gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten um die KI-Agenten zukünftig von sich überzeugen zu können.

Du möchtest die aktuellen Einstiegskurse nutzen? Bei Coinbase kannst du Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.

Empfohlenes Video Nicht der Krieg: Das ist die wahre Gefahr für Bitcoin

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden