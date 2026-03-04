Das von Illia Polosukhin gegründete Projekt gilt aufgrund seiner Architektur als aussichtsreicher Kandidat, die Zahlungsflüsse der KI-Agenten für sich gewinnen zu können.

Während Ethereum, XRP und Solana aktuell weitgehend im Gleichschritt mit Bitcoin handeln, stechen einige kleinere Projekte mit deutlicher Outperformance heraus. Einer der auffälligsten Gewinner ist dabei Near Protocol: In den vergangenen 7 Tagen legte NEAR rund 28 Prozent zu.

Fundamental bekommt die Rally Rückenwind durch ein neues Upgrade. Near hat jüngst “Confidential Intents” gestartet – einen privaten Ausführungs-Layer für Transaktionen. Nutzer können in vertrauliche Accounts wechseln, um Front-Running, Sandwich-Attacken und andere MEV-Strategien zu reduzieren. Zusätzliche Aufmerksamkeit kommt aus der Branche: Helius-Gründer Mert Mumtaz bezeichnete Near zuletzt als “das meist unterschätzte Team im Blockchain-Sektor”. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Kursmarken und die nächsten relevanten Zonen im Chart.

NEAR in der technischen Analyse

In den letzten 12 bis 24 Stunden pendelte der Kurs auf Basis der letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen in einer Spanne von 1,416 US-Dollar (Hoch) bis 1,335 US-Dollar (Tief). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,34 US-Dollar und damit rund minus 3,67 Prozent unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden bei 1,391 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,7 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 bei 1,299 US-Dollar und zeigt kurzfristig eine Abfolge tieferer Schlusskurse nach dem Hoch bei 1,416 US-Dollar. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 1,335 US-Dollar (letzter Tiefpunkt) sowie am EMA-20 bei 1,299 US-Dollar, Widerstände bei 1,416 US-Dollar und dem Fibonacci-Endwert bei 1,455 US-Dollar. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Marktlage technisch neutral bis leicht bullisch.

Stabilisierung statt Überhitzung

Der RSI liegt bei circa 59,0 und signalisiert moderaten Aufwärtsdruck ohne Überhitzung. Das Histogramm deutet auf eine Abschwächung der Aufwärtsbeschleunigung nach dem jüngsten Rücksetzer hin, was kurzfristig für eine Stabilisierung spricht.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,438 US-Dollar (oberes Band bei 1,480 US-Dollar, unteres Band bei 1,043 US-Dollar) und zeigt erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen an. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase nach der Rallye, solange der Kurs zwischen dem Bollinger-Mittel bei 1,262 US-Dollar und dem Widerstand bei 1,416 US-Dollar verbleibt.

Kursprognose für Near Protocol

Die kurzfristige Prognose für NEAR bleibt neutral: Der Kurs konsolidiert oberhalb des EMA-20, das Risiko für Fehlausbrüche bleibt erhöht. Unterstützungen liegen bei 1,335 US-Dollar und 1,299 US-Dollar (EMA-20), Widerstände bei 1,416 US-Dollar und 1,455 US-Dollar. Ein nachhaltiger Tagesschluss über 1,416 US-Dollar in Verbindung mit anziehendem Volumen könnte das bullishe Szenario auslösen, während ein Bruch unter 1,299 US-Dollar das Risiko für einen größeren Rücksetzer deutlich erhöhen würde. Für die Positionsplanung bietet sich striktes Risikomanagement an, bei Long-Engagements etwa mit Stopps unter 1,299 US-Dollar.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

