Finanzierungsrunde über 300 Millionen US-Dollar Cosmos Health baut Ethereum-Treasury auf

Cosmos Health schließt eine Finanzierungsrunde über 300 Millionen US-Dollar für den Aufbau einer Ethereum-Treasury ab. So reagiert der Aktienkurs.

David Scheider
Beitragsbild: Shutterstock

 | Immer mehr Ethereum-Treasuries treten auf den Plan
  • Das an der Nasdaq-Börse gelistete Unternehmen Cosmos Health hat eine Finanzierungsrunde über 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Erlös soll zum Großteil in den Aufbau einer Ethereum-Treasury fließen.
  • Im Zuge der Nachricht schoss der Aktienkurs des Unternehmens 30 Prozent in die Höhe.
  • Die Finanzierungsrunde besteht aus Wandelanleihen, die von einem in der Pressemitteilung nicht näher genannten US-Investor gezeichnet wurden. Mindestens 72,5 Prozent der Nettoerlöse fließen direkt in den Aufbau einer Ethereum-Reserve. Der Rest dient als Working Capital und für Wachstumsinitiativen
  • Die Verwahrung übernimmt BitGo; laut Pressemitteilung sollen die ETH auch zum Staking verwendet werden, um so einen Cashflow zu generieren
  • Greg Siokas, CEO von Cosmos Health, erklärt: “Diese Finanzierung ist ein strategischer Meilenstein für Cosmos Health und bietet Aktionären direkten Zugang zu ETH, derzeit einer der weltweit am weitesten verbreiteten digitalen Vermögenswerte.”
  • Neben Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Strategy (vormals MicroStrategy) erblicken dieser Tage auch immer mehr Ethereum-Treasury-Unternehmen das Licht der Welt. SharpLink Gaming (360.810 ETH) und BitMine (300.660 ETH) führen die Liste derzeit an.
