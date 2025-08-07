- Das an der Nasdaq-Börse gelistete Unternehmen Cosmos Health hat eine Finanzierungsrunde über 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Erlös soll zum Großteil in den Aufbau einer Ethereum-Treasury fließen.
- Im Zuge der Nachricht schoss der Aktienkurs des Unternehmens 30 Prozent in die Höhe.
- Die Finanzierungsrunde besteht aus Wandelanleihen, die von einem in der Pressemitteilung nicht näher genannten US-Investor gezeichnet wurden. Mindestens 72,5 Prozent der Nettoerlöse fließen direkt in den Aufbau einer Ethereum-Reserve. Der Rest dient als Working Capital und für Wachstumsinitiativen
- Die Verwahrung übernimmt BitGo; laut Pressemitteilung sollen die ETH auch zum Staking verwendet werden, um so einen Cashflow zu generieren
- Greg Siokas, CEO von Cosmos Health, erklärt: “Diese Finanzierung ist ein strategischer Meilenstein für Cosmos Health und bietet Aktionären direkten Zugang zu ETH, derzeit einer der weltweit am weitesten verbreiteten digitalen Vermögenswerte.”
- Neben Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Strategy (vormals MicroStrategy) erblicken dieser Tage auch immer mehr Ethereum-Treasury-Unternehmen das Licht der Welt. SharpLink Gaming (360.810 ETH) und BitMine (300.660 ETH) führen die Liste derzeit an.
Empfohlenes Video
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?
Quelle
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren
Ripple-Partner plant Krypto-ETF in JapanSBI Holdings plant Bitcoin-XRP-Gold-ETF – Genehmigung steht aus