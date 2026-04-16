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Jeremy Allaire 

Circle-Chef sieht “eine riesige Chance” für Yuan-gedeckten Stablecoin

Jeremy Allaire sieht großes Potenzial für einen Yuan-Stablecoin und rechnet trotz Pekings harter Linie gegen private RMB-Token mit einem möglichen Start innerhalb von fünf Jahren.

Johannes Dexl
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Ein glatzköpfiger Mann in blauem T-Shirt sitzt auf einem grauen Stuhl und gestikuliert mit der Hand vor dunklem Hintergrund. Seine Bewegungen zeichnen einen unsichtbaren Kreis in der Luft und verleihen der Szene eine faszinierende Note.

Beitragsbild: Circle

 | Circle-Gründer Jeremy Allaire setzt voll auf Stablecoins

Circle-CEO Jeremy Allaire bringt einen heiklen Gedanken zurück auf die Agenda: Ein an den Yuan gebundener Stablecoin könne für China enorme Chancen bieten – trotz Pekings harter Linie gegen die meisten privat emittierten RMB-Token und trotz des klaren Fokus auf den digitalen Zentralbank-Yuan (e-CNY). In einem Gespräch mit Reuters in Hongkong argumentierte Allaire, Stablecoins könnten China dabei helfen, die eigene Währung “zu exportieren”, weil sie grenzüberschreitende Zahlungen vereinfachen und digitales Geld immer stärker in Handel und Finanzwesen eingebunden werde. Er hält es für möglich, dass China innerhalb von drei bis fünf Jahren einen Yuan-Stablecoin einführt.

Allaires Aussage trifft den Kern der geopolitischen Rivalität um Zahlungsrails. Die Frage dahinter lautet, ob Staaten, die private digitale Währungen einschränken, es sich langfristig leisten können, auf tokenisierte Fiat-Infrastruktur zu verzichten – wenn genau diese Infrastruktur die Reichweite einer Währung im internationalen Zahlungsverkehr erhöhen kann.

Peking verschärft Regeln

China hat im Februar die Daumenschrauben angezogen. Die People’s Bank of China und weitere Behörden stuften die nicht genehmigte Offshore-Emission von Yuan-gebundenen Stablecoins als illegale Finanzaktivität ein und nahmen auch die Tokenisierung inländischer Real-World-Assets stärker ins Visier. Begründet wird das mit Finanzstabilität, der Eindämmung von Kapitalflucht und der Wahrung monetärer Souveränität – während der e-CNY als staatliches Gegenmodell vorangetrieben wird.

Für den Markt ist damit klar: Ein “Yuan-Stablecoin” ist nicht ausgeschlossen, aber er wäre, falls er kommt, sehr wahrscheinlich kein permissionless Krypto-Produkt, sondern ein streng kontrolliertes, politisch motiviertes Zahlungsinstrument. Dieser Aspekt macht Allaires These so brisant: Stablecoins könnten damit zur Waffe im Währungswettbewerb werden – selbst in Ländern, die ihre private Ausgabe offiziell unterdrücken.

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